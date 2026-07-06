Curso de plantas ornamentais incentiva qualificação e geração de renda em Derrubadas

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Derrubadas, em conjunto com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou recentemente uma formação voltada ao cultivo de plantas ornamentais. A iniciativa foi direcionada aos usuários do serviço e demais moradores que buscavam adquirir novos conhecimentos e explorar possibilidades de renda por meio da atividade.

A capacitação aconteceu durante três dias e contou com a participação de 13 alunos. Desenvolvido em parceria com a SENAR/RS, o treinamento foi conduzido pelo instrutor Vilson José Cembranel, que abordou conteúdos teóricos e práticos relacionados ao plantio, cuidados, manutenção e produção de espécies ornamentais.

Além das técnicas de cultivo, os participantes receberam orientações sobre elaboração de jardins, princípios de paisagismo e estratégias de comercialização, demonstrando o potencial da atividade tanto para embelezamento de ambientes quanto para obtenção de renda extra.

O encerramento da formação teve a participação da secretária de Assistência Social e Habitação, Rosimeri Marques, que ressaltou a relevância de ações voltadas ao aperfeiçoamento profissional e ao fortalecimento da independência econômica das famílias. Como recordação do curso, cada participante recebeu uma muda de flor, simbolizando os conhecimentos adquiridos durante a experiência.

A coordenadora do CRAS, Debora Federizzi, enfatizou que a iniciativa busca não apenas ensinar técnicas, mas também estimular novas oportunidades. Segundo ela, o cultivo de plantas ornamentais pode se tornar uma alternativa para complementar a renda familiar e até mesmo servir como ponto de partida para futuros empreendimentos.

A ação integra o conjunto de projetos desenvolvidos pela administração municipal com o objetivo de ampliar o acesso à qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e fortalecer o desenvolvimento social e econômico da população derrubadense.

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