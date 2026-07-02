Quando a chuva vai embora? Confira a previsão

A quinta-feira (2) ainda será marcada pela instabilidade em Tenente Portela e região. A previsão indica cerca de 33 milímetros de chuva, com precipitações ao longo da manhã e da tarde. Durante a madrugada, ainda há possibilidade de chuva forte, principalmente nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. Entre o fim da tarde e a noite, o tempo começa a melhorar.

As temperaturas entram em queda ao longo do dia. As máximas devem ocorrer ainda durante a madrugada, entre 12°C e 14°C, enquanto, à noite, os termômetros poderão ficar próximos ou abaixo dos 5°C.

Na sexta-feira (3), o tempo seco predomina, com presença de sol e frio intenso. As mínimas devem ficar próximas de 0°C ou até negativas em alguns pontos da região, enquanto as máximas variam entre 10°C e 12°C.

No sábado (4), o sol aparece entre muitas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 6°C e 14°C, com sensação de frio durante todo o dia.

Já no domingo (5), a previsão indica sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva pela manhã. À tarde, o tempo permanece com nebulosidade variável e, à noite, volta a ficar firme. As temperaturas oscilam entre 10°C e 20°C, com acumulado previsto de 1,9 milímetro de chuva.



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