Saúde em Obras: Hospital Nereu Ramos executa melhorias para ampliar a segurança contra incêndios

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O Governo do Estado segue investindo na qualificação das estruturas de saúde em todas as regiões de Santa Catarina. Em Florianópolis, o Hospital Nereu Ramos (HNR), unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), passa por uma importante etapa de obras voltadas à segurança de pacientes, acompanhantes, profissionais e demais usuários, com a execução das adequações previstas no Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI).

Aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar, o projeto tem como objetivo regularizar integralmente a edificação conforme a legislação vigente e atender às exigências dos órgãos de fiscalização. As intervenções reforçam o empenho da instituição em manter uma infraestrutura segura, alinhada às normas e preparada para oferecer uma assistência cada vez mais qualificada.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Os investimentos continuam avançando, reforçando o nosso compromisso com a segurança de todos. Essas ações seguem a orientação do governador Jorginho Mello de garantir ambientes cada vez mais seguros e preparados para atender a população. Mais do que cumprir a legislação, estamos investindo na proteção da vida, na preservação do patrimônio público e na qualificação da assistência prestada”, destacou a diretora do HNR, Bárbara Maurício Caetano Leite.

Entre os serviços em andamento estão a reforma da entrada principal e as adequações no setor EGY, onde está sendo implantada uma nova rota de fuga por meio da abertura de uma saída de emergência. As obras integram um conjunto de melhorias estruturais destinadas a fortalecer os sistemas de prevenção e combate a incêndios.

Foto: Reprodução/Secom SC

Desde 2023, o Estado vem promovendo uma série de obras no HNR. Entre os trabalhos já concluídos estão a reabertura do vestiário feminino das servidoras, a sinalização de vagas prioritárias, a correção do telhado e das calhas e a pintura completa da área externa. O hospital também modernizou completamente a rede elétrica da cozinha e realizou a primeira grande reforma da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 1998.

Mais informações:

Victória Lopes

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