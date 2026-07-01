Quarta, 01 de Julho de 2026
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Romarias de Juazeiro do Norte passam a integrar calendário turístico oficial

Nova lei reconhece celebrações religiosas da cidade cearense e teve origem em projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
01/07/2026 às 13h57

A Lei 15.443/26 , publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (29), inclui as datas das romarias de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará, no Calendário Turístico Oficial do Brasil.

A lista inclui as seguintes celebrações:

  • Morte da beata Maria de Araújo, 17 de janeiro;
  • São Sebastião, de 18 a 20 de janeiro;
  • Nossa Senhora das Candeias, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro;
  • Nascimento do Padre Cícero, 24 de março;
  • Morte do Padre Cícero, 20 de julho;
  • Nossa Senhora das Dores, de 10 a 15 de setembro;
  • São Francisco, de 24 de setembro a 5 de outubro;
  • Finados, de 29 de outubro a 2 de novembro;
  • Ordenação do Padre Cícero, 30 de novembro; e
  • Ciclo natalino, de 23 de dezembro a 6 de janeiro.

Projeto da Câmara
A nova norma teve origem no Projeto de Lei 6223/23, do deputado Yury do Paredão (MDB-CE).

A proposta foi aprovada na Câmara em outubro de 2025 e no Senado em maio deste ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Acervo Câmara dos Deputados
Câmara Há 11 minutos

Motta se reúne com ministro da Fazenda para discutir dívidas rurais e combustíveis

Presidente da Câmara diz que reunião definiu encontro entre a FPA e a equipe econômica do governo
Câmara Há 1 hora

Projeto cria regras para aumentar segurança de passageiras em aplicativos de transporte

Texto prevê alerta em caso de risco e ferramentas de emergência para proteger mulheres durante as corridas
Câmara Há 2 horas

Nova lei cria Rota Turística da Fé em 13 municípios do Ceará

Com o reconhecimento legal, os atrativos turísticos do itinerário passam a receber apoio dos programas oficiais de governo direcionados ao turismo
Câmara Há 2 horas

Nova lei cria rota turística de cidades coloniais de Alagoas

Trajeto reúne sete municípios e deve receber apoio de programas oficiais de turismo

 Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Relator diz que renegociação de dívidas de produtores não é “pauta-bomba”

Afonso Hamm afirma que governo precisa melhorar a comunicação e critica estimativas divulgadas sobre o impacto da proposta

Tenente Portela, RS
20°
Chuva
Mín. 16° Máx. 19°
20° Sensação
1.47 km/h Vento
92% Umidade
100% (14.41mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quinta
16°
Sexta
11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Segunda
15° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

IA nas empresas cresce, mas adoção segue inicial
Câmara Há 11 minutos

Motta se reúne com ministro da Fazenda para discutir dívidas rurais e combustíveis
Saúde Há 11 minutos

Saúde em Obras: Hospital Nereu Ramos executa melhorias para ampliar a segurança contra incêndios

Senado Federal Há 11 minutos

Vai à Câmara projeto que autoriza servidor federal a atuar como MEI
Defesa Feminina Há 34 minutos

Senado libera venda de spray de proteção pessoal para mulheres e encaminha projeto para sanção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,55%
Euro
R$ 5,91 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 330,748,73 +2,64%
Ibovespa
171,913,00 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7053 (30/06/26)
02
15
54
63
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3723 (30/06/26)
02
04
05
06
07
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias