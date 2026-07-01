Nova lei cria Rota Turística da Fé em 13 municípios do Ceará

A Lei 15.445/26 , publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (29), cria a Rota Turística da Fé, no Ceará. O circuito é voltado aos segmentos de turismo cultural, histórico e de aventura e tem o objetivo de estimular atividades turísticas em 13 municípios do estado.

A nova norma teve origem no Projeto de Lei 5057/23, da deputada Fernanda Pessoa (PSD-CE).

A rota inclui os seguintes atrativos turísticos:

Estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte;

Estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato;

Estátua de Santo Antônio e Festa do Pau da Bandeira, em Barbalha;

Concentração da peregrinação para a Romaria da Menina Benigna, em Nova Olinda;

Igreja Matriz de Santana do Cariri e complexo turístico da Estátua da Menina Benigna, em Santana do Cariri;

Mirante de Nossa Senhora da Penha, em Campos Sales;

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Russas;

Santuário Mariano de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, em Quixadá;

Estátua de São Francisco das Chagas, em Canindé;

Alto de Santa Rita e Igreja Matriz da Imaculada Conceição, em Redenção;

Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité;

Complexo turístico de Santa Edwiges, em Caucaia; e

Santuário de Fátima, Seminário da Prainha e Catedral da Sé, em Fortaleza.

Com o reconhecimento legal, a estruturação, a gestão e a promoção dos atrativos turísticos do itinerário passam a receber apoio dos programas oficiais de governo voltados ao fortalecimento da regionalização do turismo.