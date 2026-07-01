Nova lei cria rota turística de cidades coloniais de Alagoas

A Lei 15.444/26 , publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (29), cria a Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas.

O trajeto inclui os municípios:

Marechal Deodoro;

Penedo;

Piranhas;

Delmiro Gouveia;

União dos Palmares;

Porto Calvo; e

Água Branca.

A intenção é estimular o desenvolvimento do turismo histórico, de natureza, de aventura e de atividades assemelhadas nessa região de Alagoas.

A rota abrange cidades que possuem patrimônios reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Projeto da Câmara

A nova norma teve origem no Projeto de Lei 3758/23, do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL).

De acordo com a lei, a estruturação, a gestão e a promoção dos atrativos turísticos da Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas receberão apoio dos programas oficiais voltados ao fortalecimento da regionalização do turismo.