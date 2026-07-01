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Nova lei cria rota turística de cidades coloniais de Alagoas

Trajeto reúne sete municípios e deve receber apoio de programas oficiais de turismo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
01/07/2026 às 12h46

A Lei 15.444/26 , publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (29), cria a Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas.

O trajeto inclui os municípios:

  • Marechal Deodoro;
  • Penedo;
  • Piranhas;
  • Delmiro Gouveia;
  • União dos Palmares;
  • Porto Calvo; e
  • Água Branca.

A intenção é estimular o desenvolvimento do turismo histórico, de natureza, de aventura e de atividades assemelhadas nessa região de Alagoas.

A rota abrange cidades que possuem patrimônios reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Projeto da Câmara
A nova norma teve origem no Projeto de Lei 3758/23, do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL).

De acordo com a lei, a estruturação, a gestão e a promoção dos atrativos turísticos da Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas receberão apoio dos programas oficiais voltados ao fortalecimento da regionalização do turismo.

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