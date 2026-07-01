Quarta, 01 de Julho de 2026
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com alívio da guerra, Petrobras reduz preço do querosene de aviação

Índice foi 14,5% e passa a valer já neste dia 1º

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/07/2026 às 13h20

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (1º) que reduziu o preço de venda do querosene de aviação (QAV) em 14,5% . O preço do combustível vendido às distribuidoras é reajustado sempre no início do mês, e a variação de julho é o segundo recuo seguido.

A mudança representa diminuição de R$ 0,81 por litro. Nas refinarias da companhia, o novo preço varia de R$ 4,67 a R$ 4,93 por litro .

A estatal explicou que o movimento de baixa no preço foi possível por causa da “atenuação” dos efeitos que o conflito no Oriente Médio impôs ao preço internacional dos derivados do petróleo.

No ano, no entanto, o combustível usado por aviões e helicópteros está 40,5% mais alto que o do final de 2025. Isso representa acréscimo de R$ 1,39 por litro.

Com a eclosão da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã , em 28 de fevereiro, a cadeia logística da indústria do petróleo sofreu perturbações, o que levou à disparada de preços.

O motivo principal foi o bloqueio do Estreito de Ormuz, ao sul do Irã. Antes da guerra, 20% da produção internacional de óleo e gás passava pela região. Com menos oferta de petróleo nos mercados, o preço subiu.

Apesar de o Brasil ser produtor de petróleo, o produto e seus derivados, por serem commodities (matéria-prima negociada em grandes quantidades), têm o preço definido no mercado internacional.

Últimos meses

Em abril, a Petrobras reajustou o QAV em 55%. Em maio houve alta de 18%. Na ocasião, para suavizar o efeito do encarecimento nos caixas das companhias, a estatal permitiu que as distribuidoras parcelassem o reajuste. Em junho a empresa reduziu o QAV em 14,2%.

A atenuação dos efeitos da guerra fez também com que o governo federal iniciasse o processo de retirada de subsídios (espécie de reembolso) às empresas produtoras e importadoras de combustíveis. A medida era uma forma de impedir choque de preços para o consumidor final.

Cadeia de comércio

A Petrobras comercializa para as distribuidoras o QAV produzido nas refinarias da empresa ou importado. Uma vez comprado pelas distribuidoras, as empresas transportam o combustível e vendem para companhias de transporte e outros consumidores finais nos aeroportos ou ainda para revendedores.

A estatal tem participação de cerca de 85% da produção do QAV, mas o mercado é aberto à livre concorrência, sem restrições para outras empresas atuarem como produtoras ou importadoras.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Plano Safra terá foco em transição ecológica, diz ministra

Fernanda Machiaveli falou hoje no programa Bom Dia, Ministra

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 3 horas

“Fizemos o Plano Safra voltado à transição ecológica”, diz ministra

Fernanda Machiaveli falou hoje no programa Bom Dia, Ministra
Economia Há 14 horas

Fila do INSS cai ao menor nível em 21 meses, com 1,8 milhão de pedidos

Reclamações por demora recuam 44% e concessões batem recorde

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 21 horas

Governo federal lança Plano Safra 2026/2027 de R$ 525,1 bilhões

Taxas máximas de juros em linhas estratégicas foram reduzidas

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 23 horas

Déficit do setor público em maio foi de R$ 56 bilhões, informa BC

Valor inclui União, estados, municípios e empresas estatais

Tenente Portela, RS
20°
Chuva
Mín. 16° Máx. 19°
20° Sensação
1.47 km/h Vento
92% Umidade
100% (14.41mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quinta
16°
Sexta
11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Segunda
15° 12°
Últimas notícias
Defesa Feminina Há 19 minutos

Senado libera venda de spray de proteção pessoal para mulheres e encaminha projeto para sanção
Tecnologia Há 30 minutos

Varejo retoma crédito próprio para ampliar margens
Senado Federal Há 30 minutos

Acesso de idosos a tecnologias para estimulação cognitiva vai à CDH
Senado Federal Há 30 minutos

Aumento de pena para falsificação de medicamentos contra câncer vai à CCJ
Câmara Há 30 minutos

Romarias de Juazeiro do Norte passam a integrar calendário turístico oficial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 +0,50%
Euro
R$ 5,91 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 329,109,52 +2,18%
Ibovespa
171,751,34 pts -0.16%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7053 (30/06/26)
02
15
54
63
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3723 (30/06/26)
02
04
05
06
07
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias