Meu Locker opera 472 portas na maior feira de games do país

A Meu Locker tem se especializado em atender eventos de grande porte no Brasil. Um dos desafios enfrentados recentemente foi a Gamescom Brasil, uma das principais feiras de games da América Latina, realizada no Distrito Anhembi, em São Paulo. A empresa operou 60 armários contendo 472 portas durante os quatro dias de duração do evento. Os lockers foram instalados em oito pontos do Distrito Anhembi de forma a atender todos os palcos da feira, que recebeu uma média de 30 mil pessoas por dia.

Mesmo com uma alta rotatividade do uso das portas ao longo de todo o evento, a tecnologia empregada pela empresa funcionou sem imprevistos, atestando que o sistema consegue atuar em um ambiente com grande concentração de pessoas e uso intenso dos equipamentos.

Inovação em prol do desempenho

De acordo com o CEO da Meu Locker, Gabriel Peixoto, a operação na Gamescom está relacionada a uma característica essencial do sistema: o emprego da tecnologia “stand-alone” da Meu Locker. Essa nova tecnologia permite que os equipamentos trabalhem de forma 100% autônoma, mesmo em condições de conectividade de dados e energia elétrica precárias. “Em eventos desse porte, a tendência é que haja instabilidade do sinal por causa da sobrecarga nas redes móveis. Por isso, elaboramos um modelo autônomo, que utiliza baterias recarregáveis e conectividade própria, garantindo assim a disponibilidade total do serviço Meu Locker”, explica.

Outra vantagem do sistema da Meu Locker está na implantação e ativação dos equipamentos, pois sem a necessidade de cabos ou de uma estrutura mais elaborada, a montagem dos lockers pode ser feita em um dia e retirada em outro, aumentando a praticidade e a rapidez da instalação e da desmontagem dos equipamentos. Além da eficiência técnica do sistema, o modelo de negócio também abre oportunidade comercial para os organizadores pois, em algumas situações, a empresa consegue atuar em parceria, sem investimento inicial para o contratante, podendo compartilhar com ele parte da receita gerada.

Após a experiência bem-sucedida na Gamescom, a Meu Locker já mira outros grandes eventos até o final do ano, como a CCXP (uma das maiores feiras de entretenimento do mundo), a etapa da Fórmula 1 em São Paulo e shows de grande porte. “Estamos avançando em negociações importantes para os próximos meses e avaliamos que há um potencial muito grande para expandir a tecnologia da Meu Locker para eventos cada vez maiores”, finaliza Gabriel Peixoto.