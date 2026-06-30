Terça, 30 de Junho de 2026
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vai ao Plenário parceria entre pontos de cultura e escolas

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (30) proposta que estabelece requisitos para parcerias firmadas entre escolas e pon...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
30/06/2026 às 13h31
Vai ao Plenário parceria entre pontos de cultura e escolas
Projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura nesta terça teve apoio do relator, Humberto Costa - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (30) proposta que estabelece requisitos para parcerias firmadas entre escolas e pontos e pontões de cultura — associações sem fins lucrativos que desenvolvem atividades culturais dentro de suas próprias comunidades. Pelo texto, a parceria deverá estar alinhada à proposta pedagógica da escola e priorizar entidades culturais próximas à comunidade escolar.

O PL 3.039/2021 , da deputada Benedita da Silva (PT-RJ), recebeu parecer favorável do senador Humberto Costa (PT-PE) e agora segue para a análise do Plenário.

O texto altera a Política Nacional de Cultura Viva ( Lei 13.018, de 2014 ), que busca ampliar o acesso aos direitos culturais da população, tendo como pilares os pontos e pontões de cultura.

A legislação atual já admite parcerias e intercâmbios entre essas entidades e as redes de ensino superior, técnico e básico, além de instituições de pesquisa e extensão. O que o PL faz é exigir que as parcerias no âmbito da educação básica sejam alinhadas à proposta pedagógica de cada escola e dar prioridade a pontos e pontões de cultura situados nas proximidades da comunidade escolar.

Em seu parecer, o relator defendeu a aprovação do projeto por considerar que a integração entre escola e comunidade fortalece os saberes populares e preserva a memória.

— A exigência de alinhamento com a proposta pedagógica de cada escola e a prioridade conferida às entidades culturais locais demonstram um cuidado técnico e político apurado, ao mesmo tempo em que preservam a autonomia escolar e fortalecem os vínculos territoriais e identitários das comunidades atendidas — destacou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Para a relatora, Dra. Eudócia, ambiente escolar deve ser coerente com políticas públicas de alimentação saudável - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 14 minutos

Avança restrição a ultraprocessados nas cantinas escolares

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (30) um projeto de lei que endurece as regras para a venda e a publicidade de alime...

 O projeto foi relatado pela senadora Daniella Ribeiro - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Empréstimo da Paraíba com Fundo de Desenvolvimento Agrícola vai a Plenário

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (30) proposta da Presidência da República que autoriza o governo da Paraíba a con...

 Romeiros a caminho da Basílica Santuário Mãe das Dores, em Juazeiro do Norte - Foto: Rozelia Costa/Basílica Nossa Senhora das Dores
Senado Federal Há 1 hora

Romarias de Juazeiro do Norte integram Calendário Turístico Oficial do Brasil

As datas das romarias de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará, passam agora a fazer parte do Calendário Turístico Oficial do Brasil. Fo...

 Com casario colonial reconhecido como patrimônio histórico, Penedo é um dos municípios da rota turística - Foto: Pref. de Penedo
Senado Federal Há 2 horas

Lei cria rota turística de cidades coloniais de Alagoas

Foi publicada noDiário Oficial da União(DOU) de segunda-feira (29) a Lei 15.444 , que cria a Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas. O traj...

 Medida provisória busca reduzir impacto da alta do combustível sobre os custos do transporte rodoviário - Foto: Stockphotos
Senado Federal Há 3 horas

Diesel: MP abre crédito para financiar subsídio à importação

O Congresso Nacional vai analisar a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 550 milhões para custear a subvenção econômica à import...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
15° Sensação
0.54 km/h Vento
96% Umidade
100% (15.42mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
16°
Sexta
14°
Sábado
20° 11°
Domingo
23° 14°
Últimas notícias
Prisão Há 2 minutos

Brigada Militar de Três Passos e Polícia Civil prendem homem por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (30).
Tecnologia Há 10 minutos

Ekantika e Alliah querem destravar uso corporativo da IA
Economia Há 10 minutos

Boulos critica lobbies contra o fim da escala 6 por 1 e o Move Brasil
Senado Federal Há 10 minutos

Avança restrição a ultraprocessados nas cantinas escolares
Geral Há 10 minutos

Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 319,375,92 -3,20%
Ibovespa
172,237,73 pts -0.56%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7052 (29/06/26)
09
55
63
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3722 (29/06/26)
02
03
05
06
09
10
11
12
13
14
15
17
19
20
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias