Romarias de Juazeiro do Norte integram Calendário Turístico Oficial do Brasil

Romeiros a caminho da Basílica Santuário Mãe das Dores, em Juazeiro do Norte - Foto: Rozelia Costa/Basílica Nossa Senhora das Dores

As datas das romarias de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará, passam agora a fazer parte do Calendário Turístico Oficial do Brasil. Foi publicada na segunda-feira (29) a Lei 15.443 , que oficializa dez celebrações religiosas promovidas no município ao longo do ano.

A lista inclui as seguintes celebrações:

Morte da beata Maria de Araújo, 17 de janeiro;

São Sebastião, de 18 a 20 de janeiro;

Nossa Senhora das Candeias, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro;

Nascimento do Padre Cícero, 24 de março;

Morte do Padre Cícero, 20 de julho;

Nossa Senhora das Dores, de 10 a 15 de setembro;

São Francisco, de 24 de setembro a 5 de outubro;

Finados, de 29 de outubro a 2 de novembro;

Ordenação do Padre Cícero, 30 de novembro; e

Ciclo natalino, de 23 de dezembro a 6 de janeiro.

A lei teve origem no Projeto de Lei (PL) 6.223/2023 , do deputado Yury do Paredão (MDB-CE). O relator no Senado foi Camilo Santana (PT-CE), que destacou que os eventos ocorrem ao longo do ano inteiro.

— As romarias de Juazeiro do Norte são de extrema relevância para o turismo regional e nacional. A proposta reconhece o turismo religioso numa das regiões que mais recebem peregrinos em todo o país — afirmou o senador, durante aprovação do projeto na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), em maio.