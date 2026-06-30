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Motta reforça compromisso da Câmara em políticas voltadas ao agronegócio

Presidente da Casa participou do lançamento do Plano Safra 2026/2027, que prevê R$ 525 bilhões para o setor

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/06/2026 às 14h05

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reforçou o apoio dos parlamentares à agenda e às pautas de interesse do agronegócio no país.

Motta participou, no Palácio do Planalto, do lançamento do Plano Safra 2026/2027, que prevê o aporte de R$ 525 bilhões para o setor.

O deputado afirmou que a Câmara está sempre de portas abertas a todas as propostas em defesa do agronegócio e que nunca faltou a votação de matérias de interesse do setor.

Para ele, todo o esforço do governo e do Ministério da Agricultura para renovar essa política pública demonstra a importância do agronegócio para o Brasil. O presidente destacou ainda a importância do setor na geração de emprego, de renda e na composição do Produto Interno Bruto (PIB).

“Há um esforço hercúleo na busca do equilíbrio e da responsabilidade fiscal e na priorização de políticas públicas que são fundamentais para o país. Esse é o grande fiel da balança que precisamos perseguir. Nós, do Congresso Nacional, do Executivo e do Judiciário, devemos ter a real noção da importância de direcionar nossos esforços para aquilo que realmente deve ser priorizado como política pública para o Brasil”, discursou Motta.

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