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Ancelotti repete time e Brasil está escalado para enfrentar o Japão

Duelo começa às 14h e define classificado às oitavas de final da Copa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/06/2026 às 14h12

O Brasil está escalado para enfrentar o Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo. A bola rola em Houston, nos Estados Unidos, a partir das 14h (horário de Brasília).

O técnico Carlo Ancelotti repetiu o time que venceu a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira (24), em Miami. A seleção canarinho vai a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

O único desfalque na equipe brasileira é o atacante Raphinha, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, há dez dias, na Filadélfia. Ele deu lugar a Rayan no time titular.

Maior artilheiro do confronto entre Brasil e Japão, Neymar será, novamente, opção no banco de reservas. Recuperado de uma lesão grau dois na panturrilha direita, o atacante ficou um mês sem atuar, voltando a campo durante o segundo tempo da vitória sobre a Escócia. O camisa 10 marcou nove gols em cinco partidas contra a seleção asiático - que, aliás, é a maior vítima dele vestindo a Amarelinha.

Na história, o Brasil tem 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota para os japoneses. O revés ocorreu justamente no último duelo, um amistoso disputado em Tóquio (Japão), em outubro do ano passado. A seleção verde e amarela foi superada por 3 a 2, de virada.

O Japão também está escalado por Hajime Moriyasu. Os Samurais Azuis (como é conhecida a seleção nipônica) vão atuar com Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Junya Ito, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda, Daichi Kamada e Ayase Ueda.

Em relação à formação do empate por 1 a 1 com a Suécia na quinta-feira (25), em Dallas, Moriyasu fez quatro alterações. Na defesa, Tomiyasu e Hiroki Ito assumiram as vagas de Yukinari Sugawara e Kou Itakura - que lesionou o posterior da coxa esquerda no jogo passado. O zagueiro Ayumu Seko deu lugar ao volante Kaishu Sano. Por fim, Ao Tanaka foi para o banco e o também meia Juyna Ito virou titular.

Além de Itakura, outro desfalque no grupo dos Samurais Azuis é Takefusa Kubo. O meia não se recuperou a tempo de uma lesão no joelho esquerdo e só fica à disposição da comissão técnica se o Japão avançar às oitavas de final.

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