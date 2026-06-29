Segunda, 29 de Junho de 2026
12°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PND 2026: professores podem se inscrever até sexta-feira (3)

Podem participar professores e formandos em cursos de licenciatura

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/06/2026 às 14h12
PND 2026: professores podem se inscrever até sexta-feira (3)
© Tomaz Silva/Agência Brasil

As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) de 2026 estarão abertas até sexta-feira (3) ,exclusivamente pela internet no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova.

Em sua segunda edição, a PND foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas, além de auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes de ensino . Mais de 10 mil professores foram contratados pelas redes de ensino por meio da nota obtida na prova de 2025.

Anualmente, podem participar da PND os estudantes concluintes de cursos de licenciaturas, inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, bem como os demais interessados em participar de concursos ou processos seletivos simplificados promovidos pela União, estados, Distrito Federal e municípios.

Seleção

Neste ano, 2.031 redes de ensino aderiram voluntariamente à PND em 2026. O número representa uma participação de 96% das capitais e 85% dos estados brasileiros.

Em comparação com 2025, quando 1.508 municípios e 22 estados aderiram ao exame, houve um crescimento superior a 30%. Do total de entes que aderiram ao exame, 615 manifestaram interesse em utilizar os resultados da PND em seus processos seletivos no ano de 2026.

Acessibilidade e inclusão

O candidato que desejar usar o nome social deve assinalar a opção formulário online durante o período de inscrições. É pré-requisito que o participante tenha o nome social cadastrado na Receita Federal.

Aquele participante que necessitar de atendimento especializado deverá, também no ato da inscrição, informar as condições que motivam o pedido e indicar os recursos de acessibilidade que necessita.

O atendimento especializado é destinado a pessoas com deficiência (PCD), com transtornos do neurodesenvolvimento, como Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA); gestantes, lactantes, diabéticos, idosos ou com outras condições específicas.

Taxa de inscrição

O valor da taxa de inscrição será de R$ 85 para os candidatos não isentos e o pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários até 8 de julho.

Os participantes que solicitaram isenção da taxa de inscrição da prova podem consultar no Sistema PND a resposta do Inep sobre os pedidos. Os participantes que conseguiram a isenção deverão realizar a inscrição normalmente até o prazo final. Já aqueles que tiverem o pedido negado após a análise dos recursos poderão efetuar a inscrição mediante pagamento da taxa correspondente.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 20 de setembro em todos os estados e no Distrito Federal, nos municípios selecionados. Confira a lista .

A avaliação teórica tem como base o Enade das Licenciaturas que, desde 2024, foca nos cursos de formação docente.

A prova, com duração total de cinco horas e 30 minutos será composta por uma parte de formação geral docente, comum aos cursos de todas as áreas, e uma de componente específico, próprio de cada área de avaliação das licenciaturas.

Em 2026, foram incluídas as licenciaturas em teatro, dança, ciências naturais e letras – espanhol. Nesta edição, ao todo, serão 21 áreas da licenciatura avaliadas:

  • artes visuais;
  • ciências biológicas (biologia);
  • ciências naturais (ciências da natureza);
  • ciências sociais;
  • computação;
  • dança;
  • educação física;
  • filosofia;
  • física;
  • geografia;
  • história;
  • letras espanhol;
  • letras inglês;
  • letras português;
  • letras português e espanhol;
  • letras português e inglês;
  • matemática;
  • música;
  • pedagogia;
  • química;
  • teatro.

A divulgação do resultado final da PND será em 15 de dezembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 5 horas

Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia é inaugurado em Manaus

Tecnologias para defesa e preservação estão entre os objetivos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 8 horas

MEC Livros oferece mais 7,8 mil obras em inglês e espanhol

Novo acervo tem literatura clássica e sucessos contemporâneos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 9 horas

Pé-de-Meia 2026: pagamento da quarta parcela começa nesta segunda

R$ 200 serão pagos até 6 de julho, conforme nascimento do estudante

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 12 horas

Inscrição para residência médica estão abertas até hoje

Candidatos devem pagar taxa até 6 de julho

 Levantamento identificou que o Rio Grande do Sul tem se mantido entre as maiores médias do país (Foto: Reprodução)
Educação Há 1 dia

Escolas do RS alcançam o 1º lugar no ranking dos melhores desempenhos entre as redes estaduais no ENEM 2025

Microdados do exame nacional foram divulgados pelo Ministério da Educação

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 14°
13° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (0.57mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Terça
16° 12°
Quarta
19° 15°
Quinta
15°
Sexta
14°
Sábado
21° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina
Justiça Há 1 hora

STJ: estado de SP deve ter protocolo para atuar em manifestações
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais
Internacional Há 2 horas

Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,179,88 -0,53%
Ibovespa
173,205,34 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7051 (28/06/26)
19
32
50
73
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias