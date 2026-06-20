Jogos deste sábado da Copa: Alemanha e Suécia podem se classificar

A rodada deste sábado (20) terá confrontos pelos grupos E e F, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Quatro jogos estão programados, incluindo uma partida na madrugada de domingo.

A jornada começa às 14h, com o clássico entre Holanda e Suécia, em Houston. Às 17h, Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam em Toronto. Mais tarde, às 21h, Equador e Curaçao jogam em Kansas City.

A última partida da segunda rodada será entre Tunísia e Japão, já na madrugada de domingo, à 1h, em Monterrey.

Veja as classificações

Grupo E

Classificação após a primeira rodada:

Alemanha – 3 pontos

Costa do Marfim – 3 pontos

Equador – 0 ponto

Curaçao – 0 ponto

Com a vitória por 7 a 1 diante de Curaçao, a Alemanha terminou a primeira rodada em primeiro lugar no grupo, com saldo de seis gols.

Sua adversária na partida de hoje, Costa do Marfim, tem também 3 pontos, mas com saldo de 1 gol após ter derrotado o Equador por 1 a 0.

No atual contexto, portanto, a partida entre Alemanha e Costa do Marfim representa um confronto direto para definir quem terminará a rodada na liderança da chave.

O vencedor da partida abrirá uma vantagem considerável, a ponto de garantir a participação na segunda fase da Copa 2026.

Equador e Curaçao brigam para manter acesa a esperança de avançar na competição.

Grupo F

Classificação após a primeira rodada:

Suécia – 3 pontos

Holanda – 1 ponto

Japão – 1 ponto

Tunísia – 0 ponto

Holanda e Suécia fazem o clássico desta rodada do Grupo F – um dos mais equilibrados, com três equipes fortes: Suécia, Holanda e Japão.

Líder da chave, após vencer a Tunísia por 5 a 1, a Suécia garantirá acesso à segunda fase, caso derrote sua adversária na partida de hoje.

Para a Holanda, a partida terá peso estratégico para manter viva a esperança de classificação em primeiro lugar no grupo, após ter empatado em 2 a 2 com o Japão na primeira rodada.

Em caso de empate, a Holanda dependerá de um resultado positivo na terceira e última rodada para garantir vaga entre as duas equipes classificadas.

Já Tunísia e Japão disputam pontos importantes. A equipe africana busca uma reação após a goleada sofrida – o que a deixou com saldo negativo de quatro gols.

Para o Japão, com um ponto obtido na primeira rodada, a vitória pode ser passo decisivo para a classificação, independentemente do resultado da última rodada, diante da Suécia (atual líder do grupo).

Vale lembrar que as oito melhores terceiras colocações (entre os 12 grupos da primeira fase) avançarão na competição.

O Brasil acompanha de perto o Grupo F, já que haverá cruzamento de chaves entre e este grupo e o Grupo C, do Brasil.