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Brasil enfrenta Haiti na segunda rodada da Copa do Mundo

Vitória pode colocar seleção na disputa pela liderança do Grupo C

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/06/2026 às 00h20

O Brasil enfrenta nesta sexta-feira (19) o Haiti, a partir das 21h30, na Filadélfia, em partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo Fifa 2026.

A liderança do Grupo C, após a primeira rodada, é da Escócia, que soma 3 pontos após a vitória sobre o Haiti, por 1 a 0. Brasil e Marrocos têm 1 ponto cada, depois do empate de 1 a 1.

Uma vitória brasileira sobre o Haiti pode colocar o Brasil na disputa pela liderança do grupo, já que enfrentará a Escócia, atual líder, na última rodada.

Com isso, a expectativa para a partida de hoje é de que o Brasil apresente uma postura ofensiva desde o início, posicionando sua linha de marcação mais alta, na busca por manter domínio territorial.

Com uma equipe menos experiente e de menor nível técnico do que a brasileira, o Haiti provavelmente adotará um estilo de jogo defensivo, que buscará, em algumas jogadas isoladas, fazer transições rápidas com bolas longas visando contra-ataques.

* Colaborou Pedro Peduzzi

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