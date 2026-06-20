Sábado, 20 de Junho de 2026
10°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com gol relâmpago, Marrocos derrota Escócia pelo grupo do Brasil

Africanos chegam a 4 pontos e ficam perto da vaga à próxima fase

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/06/2026 às 00h20

Na partida que abriu a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o do Brasil, melhor para Marrocos. Nesta sexta-feira (19), os Leões do Atlas - apelido da seleção marroquina - superaram a Escócia por 1 a 0 em Boston.

A equipe africana, com quatro pontos e um gol de saldo, assume provisoriamente a liderança da chave, ultrapassando os escoceses, que permanecem com três pontos. Os marroquinos podem ser ultrapassados se o Brasil superar o Haiti no outro jogo desta sexta, às 21h30 (horário de Brasília), na Filadélfia.

Os brasileiros são, justamente, os últimos adversários da Escócia pelo Grupo C, na próxima quarta-feira (24), em Miami, às 19h. No mesmo dia e horário, Marrocos tenta selar a classificação à próxima etapa da Copa diante do Haiti, em Atlanta.

Vaias para Hakimi

O lateral Achraf Hakimi não escapou das vaias dos torcedores escoceses presentes em Boston. Ele é acusado de ter estuprado uma jovem em março de 2023, na França. O Tribunal de Apelação de Versalhes considerou que o caso tem elementos para julgamento e informou que o jogador marroquino terá que se defender na Justiça.

Hakimi se manifestou pela rede social X (antigo Twitter), alegando inocência e dizendo estar ansioso para que o julgamento ocorra logo.

"Escolhi ficar em silêncio durante anos. Pensei que manter a dignidade, ser paciente e confiar na Justiça faria com que as decisões corretas fossem tomadas. Uma história que não é a minha está sendo contada em prejuízo da minha família, da minha vida e, sobretudo, da verdade. [...] Espero por esse julgamento desde o primeiro dia. E com impaciência. Finalmente, poderei falar", escreveu o defensor.

Retranca sem êxito

Se Marrocos manteve a equipe do empate por 1 a 1 com o Brasil em Nova Jersey, a Escócia fez três mudanças em relação ao time que venceu o Haiti por 1 a 0 em Boston - ambos os jogos no último sábado (13). O zagueiro Aaron Hickey deu lugar ao lateral-direito Nathan Patterson. Já os atacantes Bem Gannon-Doak e Lawrence Shankland foram substituídos pelo lateral-esquerdo Kieran Tierney e o meia Ryan Christie.

A seleção escocesa, diferentemente da partida anterior, adotou uma formação com uma trinca defensiva e apenas Che Adams no comando de ataque. Como o dono da lateral esquerda escocesa é o capitão Andy Robertson, Tierney foi escalado para atuar como zagueiro pela esquerda, ao lado de Grant Hanley e Jack Hendry.

A postura retraída dos europeus pouco funcionou no primeiro tempo, amplamente dominado por Marrocos. Tanto que a equipe africana precisou de um minuto para derrubar a estratégia adversária. Responsável por balançar as redes contra o Brasil, o atacante Ismael Saibari foi lançado na esquerda pelo meia Brahim Díaz, entrou na área e chutou forte para marcar o gol mais rápido da Copa até aqui.

Os marroquinos finalizaram a primeira etapa sem ter cedido nenhum chute à Escócia, além de trocar quase o dobro de passes que o adversário, buscando espaços em meio à retranca europeia. O placar só não foi mais elástico porque, aos 35 minutos, o meia Bilal El Khannouss recebeu de Saibari pela esquerda, livre, mas o chute cruzado subiu demais.

Leões seguram pressão

Logo na volta do intervalo, Marrocos chegou duas vezes perto do gol. Aos quatro minutos, El Khannouss foi à linha de fundo pela esquerda e rolou para Saibari bater de primeira. O chute desviou e carimbou o travessão. Dois minutos depois, o lateral Achraf Hakimi cobrou escanteio pela direita e El Khannouss se antecipou a zaga para cabecear, parando em grande defesa do goleiro Angus Gunn.

Aos poucos, a intensidade marroquina foi arrefecendo e a Escócia conseguindo sair para jogar, liderada por Scott McTominay. Aos 39, o meia entrou na área pela direita e chutou forte. O zagueiro Chadi Riad se atirou na bola e desviou para escanteio. Na cobrança, o atacante Lyndon Dykes subiu sozinho e escorou rente à trave.

Os minutos finais foram de pressão escocesa, enquanto Marrocos afastava a bola do jeito que dava para administrar o resultado. Melhor para os Leões do Atlas, que se igualaram a Nigéria e Gana como seleções africanas com mais vitórias em Copas: seis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 22 minutos

Brasil enfrenta Haiti na segunda rodada da Copa do Mundo

Vitória pode colocar seleção na disputa pela liderança do Grupo C
Esportes Há 3 horas

Cinco brasileiros avançam às oitavas da etapa de Saquarema da WSL

No sábado (20), Tati Weston-Webb e Luana Silva estreiam no feminino
Esportes Há 4 horas

Estados Unidos bate a Austrália e fica perto da classificação

Donos da casa podem assegurar vaga caso Turquia e Paraguai empatem

 Mestre Delmar orienta atividade com os alunos do projeto Capoeira para Crescer -Foto: Ascom SEL
Esporte e lazer Há 6 horas

Com apoio de dois programas do governo do Estado, projeto de capoeira promove inclusão de pessoas com deficiência intelectual

O governo do Estado, vem investindo, desde 2025, mais de R$ 360 mil noprojeto Capoeira para Crescer, da Associação Raízes da Capoeira, de Porto Ale...
Esportes Há 9 horas

NY Times elege o hino do Brasil o mais bonito entre os países da Copa

Publicação exalta a introdução orquestral de 28 segundos da canção

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 12°
12° Sensação
2.49 km/h Vento
98% Umidade
100% (20.41mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Domingo
13°
Segunda
19°
Terça
12°
Quarta
10°
Quinta
11°
Últimas notícias
Esportes Há 22 minutos

Brasil enfrenta Haiti na segunda rodada da Copa do Mundo
Esportes Há 22 minutos

Com gol relâmpago, Marrocos derrota Escócia pelo grupo do Brasil
Tecnologia Há 55 minutos

LYNK Markets e iCapital® lançam ETN Privado com Pantheon
Tecnologia Há 3 horas

NoPing aumenta infraestrutura de servidores mundialmente
Sistema prisional Há 3 horas

Governo do Estado nomeia mais 414 servidores concursados para a Polícia Penal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,970,57 +0,37%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias