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LYNK Markets e iCapital® lançam ETN Privado com Pantheon

LYNK Markets e iCapital anunciaram seu primeiro ETN Privado em colaboração com a Pantheon, combinando a estratégia evergreen de private equity da g...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/06/2026 às 23h47
LYNK Markets e iCapital® lançam ETN Privado com Pantheon
Lynk Markets

A iCapital, empresa global de fintech, juntamente com a LYNK Markets, uma plataforma fintech que impulsiona a distribuição de mercados privados na América Latina, anunciou no dia 1° de junho de 2026 o lançamento de um Exchange-Traded Note (ETN) Privado em colaboração com a Pantheon, uma gestora global de mercados privados. Este lançamento marca o primeiro ETN Privado introduzido com a Pantheon como a primeira gestora na plataforma. Representa o passo inicial em um arcabouço mais amplo por meio do qual iCapital e LYNK Markets pretendem implementar soluções adicionais de ETNs Privados em colaboração com outras gestoras de ativos.

Ao combinar o marketplace global e a plataforma operacional da iCapital com a infraestrutura de ETN Privado da LYNK Markets, juntamente com a expertise da Pantheon em investimentos e gestão de portfólios de private equity em escala global, a iniciativa estabelece um arcabouço escalável projetado para apoiar ofertas futuras e uma distribuição internacional mais ampla de estratégias de mercados privados.

O ETN Privado investe na estratégia evergreen internacional de private equity da Pantheon e aproveita a infraestrutura tradicional de mercado para simplificar o onboarding, a administração e o reporting. Embora as subscrições e resgates sigam o calendário mensal e trimestral do fundo, a estrutura permite que a exposição a mercados privados seja mantida e monitorada ao lado de valores mobiliários negociados em bolsa, dentro de contas de corretagem e custódia habituais, superando a complexidade operacional que historicamente limitou o acesso aos mercados privados na região, ao mesmo tempo em que preserva a disciplina de investimento subjacente e a governança da estratégia.

Para as gestoras de ativos, a estrutura do ETN Privado pode facilitar a distribuição internacional sem exigir documentação de fundos duplicada, ao mesmo tempo em que amplia seu alcance por meio da infraestrutura internacional de custódia e liquidação de fundos e valores mobiliários, como Euroclear e Clearstream. Para os gestores de patrimônio e assessores, o formato oferece acesso transacional por meio de contas existentes, elimina processos de subscrição e exigências duplicadas de AML/KYC, e suporta o reporting mark-to-market por meio de sistemas de mercado padrão.

Victor Mayer, sócio e diretor internacional da equipe Global de Patrimônio Privado da Pantheon, afirmou: "Com mais de quatro décadas de experiência, a Pantheon traz um sólido histórico em investimentos em private equity. A estrutura do ETN Privado supera as barreiras operacionais históricas para a participação em mercados privados na América Latina, e nossa parceria com iCapital e LYNK Markets nos permite ampliar nosso alcance por meio de uma infraestrutura de mercado estabelecida, possibilitando que investidores elegíveis de toda a região acessem mercados privados ao lado de suas posições em valores mobiliários cotados".

Mario Rivero, CEO da LYNK Markets, declarou: "Estamos dedicados a fortalecer a infraestrutura que sustenta os mercados privados na América Latina. Nossa colaboração com a Pantheon e a iCapital faz parte integral desse esforço mais amplo".

"Este lançamento reflete a solidez da nossa parceria com LYNK Markets e Pantheon, e nosso foco compartilhado em oferecer soluções operacionalmente eficientes para investimentos em mercados privados", destacou Wes Sturdevant, diretor de soluções para clientes internacionais — Américas na iCapital. "Os ETNs Privados representam uma evolução importante na forma de acessar estratégias de mercados privados internacionalmente, oferecendo aos investidores elegíveis exposição por meio de uma infraestrutura de mercado estabelecida e suportando uma distribuição escalável de longo prazo", completou.

O lançamento ocorre após o investimento estratégico da iCapital na LYNK Markets e reflete a estratégia compartilhada das firmas para desenvolver um arcabouço escalável que expanda a distribuição internacional de futuras ofertas de ETNs Privados.

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