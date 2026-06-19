Sexta, 19 de Junho de 2026
11°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado divulga resultados do maior concurso da história do Instituto-Geral de Perícias

O governo do Estado, por meio do Instituto-Geral de Perícias (IGP), vinculado à Secretaria da Segurança Pública (SSP), divulgou os resultados dos e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/06/2026 às 20h17
Governo do Estado divulga resultados do maior concurso da história do Instituto-Geral de Perícias
-

O governo do Estado, por meio do Instituto-Geral de Perícias (IGP), vinculado à Secretaria da Segurança Pública (SSP), divulgou os resultados dos editais que determinam a homologação de concurso para o órgão. As listas dos aprovados para os cargos de Técnico em Perícias, Perito Criminal e Perito Médico-Legista foram publicadas na quinta (18/6) e sexta-feira (19/6) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Investimento em pessoal

Trata-se do maior concurso público da história do órgão, com 234 vagas disponibilizadas – dessas, 110 para o cargo de Técnico em Perícias; 70 vagas para o cargo de Perito Criminal e 54 para o cargo de Perito Médico-Legista. A atuação do IGP tem papel fundamental para a elucidação de crimes e a garantia da ordem pública. Em março de 2021 foram convocados 46 aprovados em concurso para os cargos de Técnico em Perícias, de Perito Criminal e de Perito Médico-Legista, o que superou a previsão de 38 vagas feita em 2020.

Buscando reforçar ainda mais o efetivo, um Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação emergencial de 38 servidores para atuação em municípios do interior, teve início em setembro de 2025 e já se encontra em suas etapas finais. São 22 vagas para perito médico-legista e 16 para técnico em perícias.

Modernização de equipamentos

Desde 2019, o governo do Estado vem investindo fortemente na modernização tecnológica dos serviços periciais, o que contribui para a capacidade de atuação do IGP. Nesse período, foram mais de R$ 98,7 milhões em obras e equipamentos e, em 2026, há previsão de mais R$ 22 milhões. A cada aquisição, as novas ferramentas são distribuídas entre postos de identificação, criminalística e médico-legal. Entre elas, diversos equipamentos de proteção individual (EPIs), como coletes balísticos, armas de fogo, lanternas táticas e maletas de local de crime e papiloscopia. Os novos instrumentos de trabalho oferecem recursos de detalhamento que enriquecem os laudos emitidos.

O diretor-geral do IGP, Paulo Barragan, reforça a importância do investimento em equipamentos e pessoal para a perícia criminal gaúcha. “Os investimentos representam não apenas modernização, mas também valorização do trabalho técnico e científico realizado pelo IGP. Com mais recursos humanos e técnicos, teremos mais agilidade e precisão na produção da prova pericial, contribuindo para a responsabilização de criminosos e para a sensação de segurança da sociedade”, afirmou.

Texto: Luciana Balbueno/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Sistema prisional Há 40 minutos

Governo do Estado nomeia mais 414 servidores concursados para a Polícia Penal

O governo do Estado publicou, em edição extra do Diário Oficial (DOE) desta sexta-feira (19/6), a nomeação de mais 371 policiais penais e 43 técnic...

 (Fotos: Jornal Província)
Cresol Há 4 horas

Cresol lança novidades do Plano Safra 26/27 em Três Passos

Evento realizado na noite desta sexta-feira apresentou novas linhas de crédito e antecipação histórica de recursos para os produtores

 -
RS Parcerias Há 4 horas

Governo do Estado altera datas para recebimento de propostas e do leilão da PPP da Infraestrutura Escolar

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), pasta que coordena as parcerias público-privadas (PPP), publicou, no Diá...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Geral Há 5 horas

Cacique Raoni é transferido de Mato Grosso para São Paulo

Líder indígena está lúcido e apresentou melhora renal e intestinal

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 5 horas

SCGÁS participa do encerramento dos workshops do Plano de Transição Energética Justa de Santa Catarina

Foto: Comunicação/SCGÁSPresente em todos os workshops realizados pelo Governo do Estado, a Companhia reforçou o papel do biometano e da integração ...

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 13°
12° Sensação
2.24 km/h Vento
98% Umidade
100% (27.84mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
13° 10°
Domingo
18°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 39 minutos

NoPing aumenta infraestrutura de servidores mundialmente
Sistema prisional Há 39 minutos

Governo do Estado nomeia mais 414 servidores concursados para a Polícia Penal
Esportes Há 40 minutos

Cinco brasileiros avançam às oitavas da etapa de Saquarema da WSL
Tecnologia Há 1 hora

Indústria de suplementos acelera investimentos em qualidade
Saúde Há 1 hora

Governo do Estado vistoria investimentos de mais de R$ 124 milhões em hospitais de Pelotas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,845,81 +0,63%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias