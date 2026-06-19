Governo do Estado divulga resultados do maior concurso da história do Instituto-Geral de Perícias

O governo do Estado, por meio do Instituto-Geral de Perícias (IGP), vinculado à Secretaria da Segurança Pública (SSP), divulgou os resultados dos editais que determinam a homologação de concurso para o órgão. As listas dos aprovados para os cargos de Técnico em Perícias, Perito Criminal e Perito Médico-Legista foram publicadas na quinta (18/6) e sexta-feira (19/6) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Investimento em pessoal

Trata-se do maior concurso público da história do órgão, com 234 vagas disponibilizadas – dessas, 110 para o cargo de Técnico em Perícias; 70 vagas para o cargo de Perito Criminal e 54 para o cargo de Perito Médico-Legista. A atuação do IGP tem papel fundamental para a elucidação de crimes e a garantia da ordem pública. Em março de 2021 foram convocados 46 aprovados em concurso para os cargos de Técnico em Perícias, de Perito Criminal e de Perito Médico-Legista, o que superou a previsão de 38 vagas feita em 2020.

Buscando reforçar ainda mais o efetivo, um Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação emergencial de 38 servidores para atuação em municípios do interior, teve início em setembro de 2025 e já se encontra em suas etapas finais. São 22 vagas para perito médico-legista e 16 para técnico em perícias.

Modernização de equipamentos

Desde 2019, o governo do Estado vem investindo fortemente na modernização tecnológica dos serviços periciais, o que contribui para a capacidade de atuação do IGP. Nesse período, foram mais de R$ 98,7 milhões em obras e equipamentos e, em 2026, há previsão de mais R$ 22 milhões. A cada aquisição, as novas ferramentas são distribuídas entre postos de identificação, criminalística e médico-legal. Entre elas, diversos equipamentos de proteção individual (EPIs), como coletes balísticos, armas de fogo, lanternas táticas e maletas de local de crime e papiloscopia. Os novos instrumentos de trabalho oferecem recursos de detalhamento que enriquecem os laudos emitidos.

O diretor-geral do IGP, Paulo Barragan, reforça a importância do investimento em equipamentos e pessoal para a perícia criminal gaúcha. “Os investimentos representam não apenas modernização, mas também valorização do trabalho técnico e científico realizado pelo IGP. Com mais recursos humanos e técnicos, teremos mais agilidade e precisão na produção da prova pericial, contribuindo para a responsabilização de criminosos e para a sensação de segurança da sociedade”, afirmou.