Osório recebe Unidade Móvel do Tudo Fácil a partir de 22 de junho

Osório, no litoral gaúcho, passará a receber os atendimentos da Unidade Móvel do Tudo Fácil a partir de segunda-feira (22/6). A ação do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), levará serviços públicos ao município pelas próximas três semanas, finalizando os atendimentos no local em 10 de julho.

De 22 a 26 de junho, os atendimentos serão prestados na comunidade de Atlântida Sul, localidade a cerca de 22 quilômetros do centro. Os serviços serão disponibilizados das 10h às 12h e das 13h30 às 17h no primeiro dia. No segundo dia, os atendimentos começam às 9h, mantidos os demais horários. No sábado (27/6), a Unidade Móvel participará de evento na Vila Olímpica (Avenida Marcílio Dias, 850). O atendimento ocorrerá das 10h às 17h.

A partir de 29 de junho, os serviços serão realizados no Largo dos Estudantes, no centro do município. O local fica em frente à Universidade UniCNEC Osório (Avenida Jorge Dariva, sem número). Assim como em Atlântida Sul, os atendimentos ocorrem das 10h às 12h e das 13h30 às 17h no primeiro dia, e a partir do segundo dia começam às 9h, mantidos os demais horários.

O atendimento itinerante do Tudo Fácil retorna ao litoral depois de quatro meses, tornando-se o 11º do Estado a receber a Unidade Móvel. Iniciado em dezembro de 2025, o roteiro itinerante já passou por Uruguaiana, Tramandaí, Xangri-Lá, Torres, Cidreira, São Lourenço do Sul, Farroupilha, Eldorado do Sul e Caçapava do Sul. Recentemente, a Unidade Móvel esteve em Aceguá.

Estrutura e serviços

A Unidade Móvel do Tudo Fácil conta com três guichês internos, sendo dois destinados à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN); e dois externos, voltados à recepção e ao autoatendimento. A estrutura do veículo é adaptada para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento, original ou cópia autenticada, em bom estado. O cidadão pode incluir dados complementares, como nome social, PIS/Pasep, carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), certificado militar, título de eleitor e documentos profissionais, mediante apresentação dos originais.

A unidade também oferece orientações digitais, com atendimento presencial do BALCÃO Gov.br, voltado ao suporte para acesso aos serviços públicos on-line. No local, é possível criar ou recuperar a conta gov.br, inclusive em casos de esquecimento de senha, troca de celular ou perda de acesso. A unidade ainda oferece apoio para utilização dos serviços disponíveis nos portais governamentais.

Completam o atendimento serviços vinculados ao IPE Previdência e ao IPE Saúde, além de solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e Passe Livre. A operação da Unidade Móvel do Tudo Fácil é realizada por equipe formada por motorista, atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão - Tudo Fácil.

Rede Tudo Fácil

Criado há quase 30 anos, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social.

Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Tramandaí e Uruguaiana.