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Casos criminais complexos exigem rigor técnico

Cenário de grande repercussão pública exige equilíbrio ético dos operadores do direito, aponta o especialista em direito penal Alberto Becker.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 14h55
Casos criminais complexos exigem rigor técnico
Arquivo Alberto Becker

Casos criminais de grande repercussão na mídia costumam impor desafios adicionais ao sistema de Justiça brasileiro. A exposição intensa desses processos pode gerar julgamentos antecipados por parte da opinião pública e pressionar decisões judiciais antes de uma análise completa e definitiva dos fatos.

De acordo com o advogado Alberto Becker, sócio do escritório Becker & Santos Advogados, a alta exposição exige uma postura ética e equilíbrio por parte dos operadores do direito. "A repercussão pública não pode substituir o devido processo legal. A defesa deve se basear estritamente nos autos, e não no julgamento social", afirma o especialista.

Estudos institucionais sobre a influência da mídia em decisões judiciais apontam que a pressão externa possui potencial para acelerar decisões e comprometer a imparcialidade de julgamentos, o que exige atenção redobrada quanto à preservação de garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.

Diante desse cenário de superexposição, debates doutrinários acerca da relação entre a mídia e o processo penal ressaltam que a atitude técnica é essencial para mitigar distorções nesses contextos. "O papel da advocacia é garantir que a Justiça seja conduzida com racionalidade e respeitando as garantias do cidadão processado, mesmo diante de forte pressão externa", conclui Becker.

Em casos de grande clamor público, especialistas defendem que a atuação jurídica responsável desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio democrático. Conforme análises sobre o papel das instituições na luta pela defesa da democracia, a contenção de excessos, o respeito aos limites éticos e a análise técnica cuidadosa configuram-se como elementos essenciais para garantir que os ritos processuais sejam conduzidos de forma correta, independentemente da pressão exercida pela sociedade ou pelos meios de comunicação.

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