Badesul e BRDE integram primeiro fundo de investimentos em startups liderado pela Antler no Brasil

O Badesul e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), instituições públicas de fomento do Rio Grande do Sul, fazem parte do primeiro fundo de investimentos da Antler no Brasil. Com foco em fundadores e startups de alto potencial no começo de sua jornada empreendedora, o fundo tem participação de BNDES, Finep/FNDCT e Fomento Paraná e poderá alcançar até R$ 250 milhões com o objetivo de apoiar até 100 startups. Badesul e BRDE são instituições vinculadas ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Desse volume de verbas, cerca de R$ 64 milhões serão provenientes de investidores estrangeiros, contribuindo para atração de novos recursos para startups brasileiras. É a primeira vez que cinco instituições públicas de fomento, federais e regionais, se unem em torno do estágio mais inicial do empreendedorismo tecnológico – um alinhamento raro no venture capital brasileiro.

O titular da Sedec, Leandro Evaldt ressaltou que investimentos em inovação estão em consonância com o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS e que as vinculadas da secretaria estão contribuindo para a ampliação do ecossistema inovador que o Rio Grande do Sul vem construindo. “Badesul e BRDE, além de estarem alinhados com a tendência mundial de fomentar cada vez mais o empreendedorismo com caráter tecnológico, mostram ser parceiros do Estado para que sejamos cada vez mais competitivos diante dos desafios globais do mercado”, destaca.

“O Badesul é a primeira investidora do fundo da Antler e aposta nessa iniciativa construída em parceria com instituições do sistema público de fomento, como BNDES, BRDE, Finep e Fomento Paraná. O investimento em um fundo com um modelo diferenciado reforça a aposta da instituição no potencial dos empreendedores gaúchos, oferecendo suporte para que desenvolvam e consolidem seus negócios”, afirma o presidente da Badesul, Robson Ferreira.

O lançamento do fundo foi feito na terça-feira (16/6), no Demo Day do Programa BNDES Garagem, no Rio de Janeiro. Durante o evento, o superintendente de Venture Capital e Inovação da Agência de Fomento Badesul, Gabriel Vital, representou a instituição.

O fundo também é o primeiro da Antler no Brasil, estruturado como Fundo de Investimento em Participações (FIP) na categoria Capital Semente. Sua estratégia é apoiar fundadores de alto potencial no início das suas trajetórias, antes mesmo da formação da empresa, replicando no Brasil o modelo que a Antler executa em mais de 25 cidades globalmente.

O fundo seleciona, apoia e financia fundadores e empresas inovadoras, em fases iniciais de desenvolvimento, por meio de capital, rede de relacionamento, mentoria e infraestrutura para que as novas empresas nasçam com vantagem competitiva real, observada a regulamentação aplicável e os documentos constitutivos do fundo.