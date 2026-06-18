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CPI dos serviços da Corsan/Aegea avança e entra em nova fase em Tenente Portela

Quarta reunião ouviu representantes da comunidade e apontou reclamações sobre falta de água, qualidade do abastecimento e cobranças

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
18/06/2026 às 17h41
CPI dos serviços da Corsan/Aegea avança e entra em nova fase em Tenente Portela
(Foto: Jornal Província)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os serviços prestados pela Corsan/Aegea realizou, na quarta-feira (17), sua quarta reunião na Câmara de Vereadores de Tenente Portela.

Durante a etapa de oitivas, foram ouvidos representantes da comunidade, entre eles uma representante do Hospital Santo Antônio e um ex-funcionário da Corsan. Conforme a presidência da comissão, os relatos apresentados reforçaram reclamações já registradas em encontros anteriores.

Entre os principais apontamentos estão a falta de água, questionamentos sobre a qualidade da água fornecida e reclamações relacionadas ao aumento nas cobranças. No caso do Hospital Santo Antônio, também foram relatadas situações envolvendo análises da água e intervenções realizadas para garantir melhores condições de abastecimento.

Segundo a presidência da CPI, a comissão passará a contar com acompanhamento jurídico para dar sequência aos trabalhos. Também foi autorizada a notificação da Aegea e as próximas oitivas deverão ocorrer por meio de convocações formais.

A comissão informou ainda que aguarda respostas a pedidos de informações encaminhados ao Município de Tenente Portela. Conforme relatado durante a reunião, os documentos solicitados ainda não foram enviados.

A partir desta etapa, os trabalhos da CPI entram em uma nova fase, com procedimentos formais de investigação e análise das informações reunidas pela comissão.



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