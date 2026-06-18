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Você sabia? Por que é tão difícil ignorar uma notificação?

Seu cérebro pode estar programado para reagir a curtidas, mensagens e alertas muito antes de você perceber. Entenda o que a ciência descobriu sobre esse comportamento cada vez mais comum.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
18/06/2026 às 18h00
Você sabia? Por que é tão difícil ignorar uma notificação?
(Foto: Jornal Província)

Você já pegou o celular para conferir uma notificação e, minutos depois, percebeu que estava navegando pelas redes sociais sem nem lembrar o motivo? Se isso acontece com frequência, saiba que você não está sozinho.

Pesquisas na área da neurociência indicam que notificações de aplicativos, mensagens e curtidas ativam mecanismos de recompensa no cérebro ligados à dopamina, um neurotransmissor associado à motivação, ao aprendizado e à busca por recompensas. O resultado é uma forte sensação de expectativa cada vez que o aparelho vibra ou emite algum alerta.

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a dopamina não está relacionada apenas ao prazer. Ela também atua na antecipação da recompensa. Em outras palavras, muitas vezes a expectativa de descobrir quem enviou uma mensagem ou o que apareceu em uma notificação pode ser mais estimulante para o cérebro do que o conteúdo recebido.

Especialistas explicam que esse mecanismo se torna ainda mais poderoso porque as notificações são imprevisíveis. Nem todo alerta traz algo importante, mas ocasionalmente surge uma mensagem interessante, uma curtida ou uma novidade aguardada. Esse padrão de recompensa variável é considerado um dos mais eficazes para manter a atenção humana.

Estudos também apontam que interrupções frequentes causadas por notificações podem prejudicar a concentração e dificultar a realização de tarefas que exigem foco prolongado. Mesmo quando a pessoa não abre imediatamente o aplicativo, a simples chegada do alerta pode desviar parte da atenção.

Uma curiosidade interessante é que algumas pessoas chegam a sentir o chamado “efeito da vibração fantasma”, quando acreditam que o celular vibrou no bolso ou na mesa, mesmo sem ter recebido qualquer notificação. O fenômeno é considerado comum entre usuários que utilizam smartphones com muita frequência.

Diante desse cenário, pesquisadores sugerem medidas simples para reduzir o impacto das notificações no dia a dia, como desativar alertas não essenciais ou agrupar notificações em horários específicos. Um estudo mostrou que receber notificações em blocos, em vez de ao longo de todo o dia, pode contribuir para a redução do estresse e para uma sensação maior de bem-estar.

Da próxima vez que seu celular vibrar, vale a pena se perguntar: você realmente precisa verificar a notificação agora ou foi apenas o seu cérebro reagindo à promessa de uma nova recompensa?



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