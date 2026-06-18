Governo do Estado e Sulgás anunciam plano de investimento recorde para a companhia em 2026

O plano de investimentos da Sulgás para 2026 foi apresentado nesta quinta-feira (18/6), no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite. Como a empresa detém a concessão para distribuir gás natural canalizado, o plano já recebeu aprovação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e aguarda a deliberação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

A Sulgás planeja investir R$ 163,7 milhões em 2026, o maior volume da história da companhia. O valor recorde para um único ano reforça a trajetória de crescimento e desenvolvimento sustentável em relação ao período anterior à privatização. Em 2021, último ano da empresa sob gestão estatal, o investimento foi de R$ 46 milhões. O aporte previsto para 2026 amplia o acesso dos gaúchos ao gás natural por meio da rede de gasodutos da companhia, reforçando a segurança energética do Estado.

O plano de investimentos da Sulgás para 2026 foi apresentado nesta quinta-feira (18), no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite. Como a empresa detém a concessão para distribuir gás natural canalizado, o plano já recebeu aprovação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e aguarda a deliberação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

Leite destacou que Sulgás está conseguindo dobrar as bases de clientes de uma forma que o poder público não conseguiria alcançar -Foto: Vitor Rosa/Secom

Expansão das operações

Criada em 1993, a Sulgás projeta alcançar com os novos investimentos 122 mil clientes em 2026, um aumento de 76% em comparação com 2021, quando a companhia atendia 69 mil consumidores. A expansão da base de clientes acompanha o crescimento da rede de distribuição, que deve chegar a 1.671 km, avanço de 21% em relação aos 1.377 km do ano pré-privatização.

Eduardo Leite destacou a transformação da empresa ocorrida a partir da privatização. “Isso reforça o quão importante foi termos tomado a decisão de privatizar companhias aqui no Estado. Os números da Sulgás mostram uma companhia que quase quadruplica os investimentos e caminha para dobrar a base de clientes, de uma forma que o poder público não conseguiria alcançar. Mas isso não significa que nos ausentamos nesta relação. É um serviço público, operado por uma concessão privada, mas regulado e fiscalizado pelo poder público. O Estado age como regulador para garantir que seja entregue para população um melhor serviço com a performance que a iniciativa privada”, disse o governador.

“O novo patamar reforça o papel estratégico da companhia no desenvolvimento econômico, na segurança energética e na transição para uma matriz mais limpa no Rio Grande do Sul. A companhia passou por uma transformação, e está ainda mais moderna e eficiente, respeitando sempre a nossa licença para operar: a segurança”, afirmou o CEO da Sulgás, Marcelo Leite.

O executivo também apresentou um balanço das atividades da empresa. Em abril deste ano, a companhia completou quatro anos sem acidentes de trabalho com afastamento. A marca contempla a atuação de 400 colaboradores diretos e terceiros.

Aporte previsto para 2026 amplia distribuição de gás natural e de biometano para reforçar a segurança energética do Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

Interiorização e segurança energética

Entre os destaques do plano, está o início da maior obra de expansão da história da companhia: a ligação para os Vales do Taquari e do Rio Pardo. Serão construídos 190 km de rede subterrânea de gás natural entre Triunfo e Charqueadas e as cidades de Lajeado e Santa Cruz do Sul. A previsão é que as obras se iniciem em novembro deste ano, estendendo-se pelos próximos sete a dez anos.

O projeto atende à crescente demanda de indústrias e comércios dessas regiões e fortalece a segurança energética em áreas que foram fortemente impactadas por enchentes, contribuindo para a retomada econômica e a atração de novos investimentos.

Além do começo da expansão para os Vales, a companhia ampliará os dutos nas regiões em que já atua. Somente em 2026, a Sulgás planeja a construção de 84,4 km de rede: 69,4 km na Região Metropolitana, 9,3 km na Serra Gaúcha e 5,7 km na Região das Hortênsias, com foco no atendimento a novas indústrias, comércios e residências.

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, destacou que o Rio Grande do Sul avança em passos consistentes ao estruturar um modelo que combina investimento privado com diretrizes públicas claras. “Com a privatização, a Sulgás ganha agilidade e amplia sua capacidade de investimento, sem perder o alinhamento com as diretrizes do Estado. O governo segue atuando de forma permanente na regulação, por meio da Agergs, e na aprovação dos planos de investimento pela Sema, direcionando a expansão da rede e a diversificação dos tipos de gás distribuídos, de modo a favorecer a descarbonização e o desenvolvimento sustentável.”, afirmou Marjorie.

Além do começo da expansão para os Vales, a companhia ampliará os dutos nas regiões em que já atua para atender novos clientes -Foto: Vitor Rosa/Secom

Polo de biometano

A Sulgás amplia seus investimentos em energias renováveis, entre eles, o primeiro hub de biometano do Rio Grande do Sul. Em abril, a companhia lançou o edital que vai selecionar produtores interessados em fornecer biometano ou em utilizar a infraestrutura do Sulgás BioHub, que será instalado em Esteio, na Região Metropolitana.

O projeto terá capacidade para injetar até 30 mil metros cúbicos de gás renovável por dia na rede da companhia. Atualmente, a usina da empresa Bioo, localizada em Triunfo, fornece diariamente 30 mil metros cúbicos de biometano à rede da Sulgás. A intenção é ampliar o uso do energético nos próximos anos.

Já em Passo Fundo, a empresa avança no projeto da primeira rede local no Estado abastecida exclusivamente com biometano. O traçado preliminar prevê a construção de 19 km de gasodutos subterrâneos. A Sulgás também pretende qualificar o Programa Corredores Verdes, que amplia o número de pontos de abastecimento rápido de GNV no Estado, incentivando o uso de combustíveis mais limpos no transporte pesado e aumentando a circulação de caminhões movidos a gás natural no Rio Grande do Sul.

Com o plano de investimentos de 2026, a Sulgás reafirma seu compromisso com o crescimento sustentável do Rio Grande do Sul, conectando regiões, apoiando o desenvolvimento industrial, gerando empregos e contribuindo para uma matriz energética mais segura e limpa.