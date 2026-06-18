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IA otimiza trade marketing no varejo em até 40%

A Mundial Logistics lançou uma solução de inteligência artificial para o trade marketing que integra dados de estoque, campanhas e execução no pont...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/06/2026 às 13h43
IA otimiza trade marketing no varejo em até 40%
Mundial Logistics

A Mundial Logistics desenvolveu uma solução de inteligência artificial voltada à gestão de operações de trade marketing. A tecnologia integra dados de estoque, campanhas promocionais e execução no ponto de venda (PDV), com o objetivo de apoiar a tomada de decisão e reduzir o tempo dedicado à análise operacional.

Com investimento de R$ 5 milhões, a plataforma utiliza informações operacionais para identificar riscos de ruptura, sugerir redistribuições de estoque e disponibilizar dados em tempo real por meio do portal da empresa e do WhatsApp. Segundo a Mundial Logistics, a ferramenta pode reduzir em até 40% o tempo operacional destinado à busca, cruzamento e análise de informações.

O varejo tem ampliado o uso de ferramentas baseadas em dados para apoiar a gestão de estoques, campanhas e operações no ponto de venda. Nesse contexto, empresas do setor vêm investindo em tecnologias voltadas à integração de informações e ao acompanhamento das operações em tempo real.

Com investimento de R$ 5 milhões, a solução da Mundial Logistics integra a cadeia promocional e reúne dados operacionais para apoiar a tomada de decisão no trade marketing. De acordo com a empresa, a tecnologia reduz o tempo dedicado à busca, cruzamento e análise de informações, permitindo que as equipes direcionem esforços para atividades estratégicas.

Desenvolvida a partir de uma base de dados operacionais, a IA estará disponível aos clientes via portal Mundial e WhatsApp, permitindo acesso a informações da operação. As respostas são contextualizadas e entregues em tempo real.

A solução também realiza análises preditivas. A IA cruza variáveis como giro por SKU, histórico de campanhas, previsão de entrega e comportamento regional de demanda para identificar riscos de ruptura no ponto de venda. A partir dessas informações, recomenda ações e sugere a origem de expedição para abastecimento.

Segundo a empresa, a tecnologia já foi aplicada em operações que resultaram na redistribuição de estoques entre diferentes regiões. Em um caso recente, a solução identificou a necessidade de reposição em Minas Gerais enquanto havia estoque excedente em outras bases, com baixo giro e previsão de consumo superior a um ano. A redistribuição recomendada evitou uma nova compra, reduziu custos e garantiu disponibilidade no ponto de venda.

Além da identificação de riscos de ruptura, a solução cruza dados de estoque, giro e demanda para indicar cobertura de materiais, necessidade de reposição e oportunidades de realocação de produtos, contribuindo para a gestão dos recursos destinados ao trade marketing.

A operação é estruturada como uma torre de controle, permitindo o monitoramento contínuo da cadeia logística, do recebimento à execução no ponto de venda. Conforme a empresa, esse acompanhamento possibilita respostas a desvios operacionais, ajustes nas campanhas e maior previsibilidade das entregas.

A integração entre logística e execução também amplia a visibilidade sobre o ponto de venda. Com dados consolidados da cadeia, torna-se possível estimar quando cada loja estará apta para ativação, favorecendo o alinhamento das equipes de campo e da execução das campanhas.

A solução utiliza linguagem natural para facilitar o acesso às informações. Por meio do portal ou do WhatsApp, os usuários podem consultar dados operacionais sem depender de diferentes sistemas. Segundo a empresa, isso reduz retrabalho e agiliza o acesso às informações.

Para a Mundial Logistics, o lançamento representa a ampliação do uso de inteligência artificial nas operações de logística promocional. "Ao integrar inteligência artificial ao dia a dia dos clientes, transformamos dados em execução e resultado. A logística passa a atuar diretamente na performance no ponto de venda", afirma Hellry Anderson, diretor de Atendimento e Operações.

O lançamento acompanha o aumento do uso de ferramentas de inteligência artificial em operações de varejo e logística, voltadas à integração de dados e ao suporte à tomada de decisão em tempo real.

Sobre a Mundial Logistics

Com 27 anos de atuação, a Mundial Logistics atua nos segmentos de logística promocional, healthcare e execução no ponto de venda. Por meio de 88 bases e 70 coligadas distribuídas pelo Brasil, a companhia oferece serviços de armazenagem, transporte, manuseio e execução no ponto de venda. A empresa informa que suas operações seguem diretrizes relacionadas a ESG, LGPD, licenças e certificações voltadas ao setor de saúde, com atuação na integração da cadeia de suprimentos.

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