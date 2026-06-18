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Projeto garante audiometria gratuita pelo SUS para crianças de cinco anos

O projeto está em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
18/06/2026 às 11h20
Projeto garante audiometria gratuita pelo SUS para crianças de cinco anos
kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 394/26, do deputado Delegado Fabio Costa (PP-AL), assegura a oferta gratuita de exame de audiometria pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças de cinco anos. O exame será opcional, a critério do responsável legal da criança.

A oferta seguirá as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, podendo ser realizada em Unidades Básicas de Saúde (UBS), em serviços especializados da rede pública e em ações de saúde escolar.

Caberá ao SUS:
- estimular a realização dos exames nesta faixa etária;
- promover campanhas sobre importância de detecção precoce de alterações auditivas;
- assegurar o encaminhamento para avaliação complementar, acompanhamento clínico e reabilitação;
- capacitar profissionais de saúde para a identificação precoce de sinais de alterações auditivas.

Para o autor da proposta, a audiometria aos cinco anos é uma estratégia complementar para o ingresso da criança no ensino formal devido à importância da audição na socialização e desenvolvimento escolar.

“Alterações auditivas não identificadas precocemente podem gerar prejuízos significativos e duradouros, com impacto direto na trajetória educacional e no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança”, afirma o deputado.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado por deputados e senadores.

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