Unico Skill reúne AWS e iFood para debater IA e educação

A era da inteligência artificial abriu uma janela de oportunidade para o Brasil reduzir a desigualdade social, aumentar a produtividade e se tornar mais competitivo no cenário global. Mas, para isso, o país precisa priorizar a educação como nunca fez em sua história.

Essa foi uma das principais conclusões de um debate entre líderes de grandes companhias sobre os desafios da educação na era da IA, realizado nesta quinta-feira (11), no Experience Club, em São Paulo. Organizado pela Unico Skill, criadora do primeiro benefício educação ilimitado do país, o evento recebeu a vice-presidente da AWS na América Latina, Paula Bellizia, o CEO do iFood, Diego Barreto, o chairman da Cogna Educação, Rodrigo Galindo, e Cristiana Pipponzi, integrante dos conselhos do Grupo RD Saúde e do Santander.

"A gente vem tendo ciclos de desenvolvimento tecnológico muito importantes nos últimos 50 anos, mas nunca tivemos todos os vetores sendo mexidos ao mesmo tempo e na velocidade que a gente tem hoje", disse Paula Bellizia em relação à era da IA. O cenário, de acordo com a VP da AWS na América Latina, oferece uma oportunidade única de ganho de produtividade e de acesso, com formas de trabalho nunca vistas antes. Ela alertou, porém, que investir no conhecimento humano é um fator decisivo para aproveitar essa chance. "A tecnologia é dada: ela está aqui e vai acelerar. A grande chave é a parte humana, o que vamos fazer com as nossas pessoas. E isso vai fazer toda a diferença", concluiu.

Essa responsabilidade, para os participantes, precisa ser compartilhada entre todos os setores da sociedade, incluindo a iniciativa privada. Os executivos salientaram que a formação de equipes qualificadas passou a ter ainda mais relevância para os negócios em um mundo profundamente impactado pela IA.

Segundo o CEO do iFood, Diego Barreto, esse é o caminho que a empresa vem traçando. "Somos alucinados por educação num nível que vocês não imaginam", afirmou. O executivo ressaltou que o encurtamento de ciclos tecnológicos está gerando mais conhecimento a uma velocidade maior, e, por isso, o aprendizado contínuo é tão importante. "Nossa alucinação por educação vem daí." Em junho, o iFood passou a oferecer educação ilimitada, via Unico Skill, para seus 8 mil colaboradores. "Pela primeira vez em 10 anos de iFood, a gente viu uma plataforma de educação funcionar", disse.

Para o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira, as empresas precisam dar ao cuidado com as pessoas o mesmo peso que dão à tecnologia. "Quando pensamos em infraestrutura, pensamos em infraestrutura física e tecnológica, mas pouco em infraestrutura humana. São as pessoas que geram a engrenagem que fazem tudo funcionar".

O papel social da educação

Embora a inteligência artificial tenha dominado boa parte do debate no evento da Unico Skill, o impacto social da educação foi lembrado como uma questão que vai muito além da tecnologia. "Temos que olhar para as pessoas que serão impactadas pela IA, mas não liderarão processos de gestão ou construção de soluções baseadas nela", pontuou o chairman da Cogna Educação, Rodrigo Galindo. "Nas empresas de vocês, certamente há pontos de operação que não estão nos grandes centros. Essas pessoas também merecem acesso à educação de qualidade", disse à plateia.

Cristiana Pipponzi, integrante dos conselhos do Grupo RD Saúde e Santander Brasil, reforçou o alerta: "Vejo um risco muito real de amplificação da desigualdade social se a gente não mudar a direção de como tem olhado para a educação no país", afirmou. Para ela, enfrentar esse cenário exige tratar a educação como agenda de desenvolvimento econômico envolvendo indivíduos, empresas e Estado.

Como funciona o benefício educação

O benefício educação ilimitado da Unico Skill funciona como um plano de saúde, mas voltado à educação. As empresas pagam um valor fixo mensal por colaborador, que passa a ter acesso à plataforma que o conecta a instituições de ensino como PUC-PR, PUC-RS, Ibmec, Mackenzie, Fundação Dom Cabral, Estácio, CNA, Coursera, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras.

O profissional pode estudar o que quiser, quando quiser e como quiser, de forma ilimitada. O benefício tem ROI de 4x – o que significa que, a cada real investido pela empresa, o colaborador consome, em média, quatro reais em educação de qualidade. Atualmente, mais de 150 das maiores empresas do Brasil oferecem o benefício a seus profissionais. Entre elas, Bayer, iFood, Bradesco, Aché, Pague Menos, Solar Coca-Cola, Heineken, entre outras, que, juntas, têm mais de 200 mil profissionais.

Em 2025, a Unico Skill foi eleita uma das 100 Startups to Watch pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.