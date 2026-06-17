Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, recebe grous resgatados na fronteira e amplia diversidade de aves

O Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, administrado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), passa a contar com novos habitantes: quatro grous-coroados resgatados de uma tentativa de tráfico internacional de animais na fronteira do Brasil com a Argentina. As aves já podem ser vistas pelo público e reforçam o papel do espaço na conservação da fauna e no acolhimento de espécies provenientes de ações de fiscalização.
Os grous integram um grupo de aves ornamentais exóticas resgatadas em ação conjunta do Ibama, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa/Vigiagro) e da Sema. Os animais foram retidos pelo órgão sanitário argentino Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), na fronteira entre Uruguaiana (RS) e Passo de Los Libres (Argentina), devido à tentativa de ingresso em território argentino sem documentação adequada.
Diante da presença de espécies incluídas na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites) e da incerteza quanto à destinação, foi organizada uma força-tarefa para garantir quarentena, manejo e encaminhamento adequado dos animais resgatados.
“A espécie enfrenta ameaças ligadas à perda de habitat e ao comércio ilegal, o que reforça a importância de ações de conservação, fiscalização e educação ambiental. A destinação dos grous para o Parque ocorreu justamente para garantir que os animais tivessem acompanhamento técnico, segurança, bem-estar e um ambiente adequado para viver”, explica a gestora do Zoo, Caroline Gomes.
No Parque Zoológico, os quatro grous estão em processo de adaptação em um recinto preparado para oferecer condições compatíveis com o comportamento e porte das aves. O espaço fica na área do Terraquário, próximo aos axolotes, permitindo que o público conheça os novos moradores durante a visita ao parque.
Curiosidades
Localização e acesso
O Parque Zoológico fica na BR-116, Km 252 – Bairro Colonial, Sapucaia do Sul. O horário de visitação é das 9h às 17h, de terça a domingo, incluindo feriados. Nas segundas-feiras o Zoo permanece fechado para manutenção.
A aquisição de ingressos é realizada exclusivamente na bilheteria localizada no pórtico de entrada do Zoo. Os valores de acesso para veículos variam conforme o tipo de veículo e podem ser conferidos no site .
Texto: Joara Pippi/Ascom Sema
Edição: Secom