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Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, recebe grous resgatados na fronteira e amplia diversidade de aves

O Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, administrado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), passa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/06/2026 às 19h12
Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, recebe grous resgatados na fronteira e amplia diversidade de aves
Espaço preparado permite adaptação dos animais com acompanhamento técnico -Foto: Luis Wagner/Ascom Sema

O Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, administrado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), passa a contar com novos habitantes: quatro grous-coroados resgatados de uma tentativa de tráfico internacional de animais na fronteira do Brasil com a Argentina. As aves já podem ser vistas pelo público e reforçam o papel do espaço na conservação da fauna e no acolhimento de espécies provenientes de ações de fiscalização.

Os grous integram um grupo de aves ornamentais exóticas resgatadas em ação conjunta do Ibama, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa/Vigiagro) e da Sema. Os animais foram retidos pelo órgão sanitário argentino Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), na fronteira entre Uruguaiana (RS) e Passo de Los Libres (Argentina), devido à tentativa de ingresso em território argentino sem documentação adequada.

A fotografia em plano inteiro e vertical registra duas aves da espécie grou-coroado em um recinto que simula seu habitat natural. O título do arquivo indica que o espaço é adaptado para garantir o bem-estar e a conservação dos animais. ### **As Aves (Grous-Coroados)** * **Ação e Ave Principal:** No centro da imagem, um grou-coroado destaca-se em uma pose dinâmica de exibição. Ele está equilibrado sobre a perna direita, enquanto a perna esquerda está suspensa no ar com as garras abertas. A ave está com as duas grandes asas amplamente abertas e arqueadas para cima, revelando a plumagem interna branca que contrasta com as pontas e bordas externas de penas pretas e marrons. Seu corpo tem penas em tons de cinza texturizado. * **Detalhes da Cabeça:** A ave possui no topo da cabeça uma crista ou coroa rígida e radiante de penas douradas finas. Na bochecha, nota-se uma mancha branca com detalhes vermelhos e um bico curto escuro. Na perna de apoio, há uma pequena anilha verde de identificação técnica. * **Segunda Ave:** No canto superior direito, posicionada ao fundo e mais alta sobre um galho ou estrutura, avista-se uma segunda ave da mesma espécie, de perfil, com as asas fechadas e a plumagem cinza, branca e preta recolhida. ### **O Ambiente Adaptado** * **Solo e Água:** O chão do recinto é composto por terra batida ou areia úmida em tom bege claro. Na parte inferior, em primeiro plano, há uma pequena borda de pedras irregulares e escuras cobertas por lodo verde, delimitando o que parece ser um pequeno curso ou espelho d'água. * **Elementos Cenográficos:** Logo atrás da ave central, há um grosso tronco vertical de árvore cortado (um poleiro ou base estrutural), com marcas de musgo verde e uma listra avermelhada. Um grande galho seco estende-se horizontalmente a partir dele para o lado direito. * **Vegetação e Fundo:** A parede ao fundo é revestida por tijolos aparentes na lateral direita e totalmente coberta por uma densa trepadeira de folhas verdes escuras no restante do cenário. À esquerda, arbustos com longas folhas verdes e finas (semelhantes a capim alto) completam a ambientação. A iluminação é natural e focada, destacando os detalhes das asas abertas da ave em primeiro plano.
Espécie exótica passa por período de adaptação antes de integração plena -Foto: Luis Wagner/Ascom Sema
Diante da presença de espécies incluídas na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites) e da incerteza quanto à destinação, foi organizada uma força-tarefa para garantir quarentena, manejo e encaminhamento adequado dos animais resgatados.

“A espécie enfrenta ameaças ligadas à perda de habitat e ao comércio ilegal, o que reforça a importância de ações de conservação, fiscalização e educação ambiental. A destinação dos grous para o Parque ocorreu justamente para garantir que os animais tivessem acompanhamento técnico, segurança, bem-estar e um ambiente adequado para viver”, explica a gestora do Zoo, Caroline Gomes.

No Parque Zoológico, os quatro grous estão em processo de adaptação em um recinto preparado para oferecer condições compatíveis com o comportamento e porte das aves. O espaço fica na área do Terraquário, próximo aos axolotes, permitindo que o público conheça os novos moradores durante a visita ao parque.

Curiosidades

  • Os grous são considerados animais silvestres exóticos no Brasil, ou seja, não são animais domésticos, não pertencem à fauna nativa brasileira e não podem ser soltos na natureza. Por isso, não devem ser comprados nem mantidos como um pet.

  • Nessa espécie, machos e fêmeas são muito parecidos visualmente, então não é possível saber apenas olhando quais indivíduos são machos e quais são fêmeas.

  • Os grous são aves de grande porte da famíliaGruidae, conhecidas pelo corpo esguio, pernas longas e movimentos elegantes. Destacam-se pelas vocalizações intensas e pelo comportamento social.

  • Formam casais duradouros e vivem em grupos, com interações marcadas por cooperação e comunicação vocal e visual. Uma das principais curiosidades é a chamada “dança dos grous”, que envolve saltos, batidas de asas e movimentos coordenados, podendo ocorrer tanto no cortejo quanto em interações sociais.

Localização e acesso

O Parque Zoológico fica na BR-116, Km 252 – Bairro Colonial, Sapucaia do Sul. O horário de visitação é das 9h às 17h, de terça a domingo, incluindo feriados. Nas segundas-feiras o Zoo permanece fechado para manutenção.

A aquisição de ingressos é realizada exclusivamente na bilheteria localizada no pórtico de entrada do Zoo. Os valores de acesso para veículos variam conforme o tipo de veículo e podem ser conferidos no site .

Texto: Joara Pippi/Ascom Sema
Edição: Secom

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