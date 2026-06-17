Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, recebe grous resgatados na fronteira e amplia diversidade de aves

O Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, administrado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), passa a contar com novos habitantes: quatro grous-coroados resgatados de uma tentativa de tráfico internacional de animais na fronteira do Brasil com a Argentina. As aves já podem ser vistas pelo público e reforçam o papel do espaço na conservação da fauna e no acolhimento de espécies provenientes de ações de fiscalização.

Os grous integram um grupo de aves ornamentais exóticas resgatadas em ação conjunta do Ibama, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa/Vigiagro) e da Sema. Os animais foram retidos pelo órgão sanitário argentino Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), na fronteira entre Uruguaiana (RS) e Passo de Los Libres (Argentina), devido à tentativa de ingresso em território argentino sem documentação adequada.

Espécie exótica passa por período de adaptação antes de integração plena -Foto: Luis Wagner/Ascom Sema Diante da presença de espécies incluídas na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites) e da incerteza quanto à destinação, foi organizada uma força-tarefa para garantir quarentena, manejo e encaminhamento adequado dos animais resgatados.

“A espécie enfrenta ameaças ligadas à perda de habitat e ao comércio ilegal, o que reforça a importância de ações de conservação, fiscalização e educação ambiental. A destinação dos grous para o Parque ocorreu justamente para garantir que os animais tivessem acompanhamento técnico, segurança, bem-estar e um ambiente adequado para viver”, explica a gestora do Zoo, Caroline Gomes.

No Parque Zoológico, os quatro grous estão em processo de adaptação em um recinto preparado para oferecer condições compatíveis com o comportamento e porte das aves. O espaço fica na área do Terraquário, próximo aos axolotes, permitindo que o público conheça os novos moradores durante a visita ao parque.

Curiosidades

Os grous são considerados animais silvestres exóticos no Brasil, ou seja, não são animais domésticos, não pertencem à fauna nativa brasileira e não podem ser soltos na natureza. Por isso, não devem ser comprados nem mantidos como um pet.





Nessa espécie, machos e fêmeas são muito parecidos visualmente, então não é possível saber apenas olhando quais indivíduos são machos e quais são fêmeas.





Nessa espécie, machos e fêmeas são muito parecidos visualmente, então não é possível saber apenas olhando quais indivíduos são machos e quais são fêmeas. Os grous são aves de grande porte da família Gruidae , conhecidas pelo corpo esguio, pernas longas e movimentos elegantes. Destacam-se pelas vocalizações intensas e pelo comportamento social.





Formam casais duradouros e vivem em grupos, com interações marcadas por cooperação e comunicação vocal e visual. Uma das principais curiosidades é a chamada “dança dos grous”, que envolve saltos, batidas de asas e movimentos coordenados, podendo ocorrer tanto no cortejo quanto em interações sociais.

Localização e acesso

O Parque Zoológico fica na BR-116, Km 252 – Bairro Colonial, Sapucaia do Sul. O horário de visitação é das 9h às 17h, de terça a domingo, incluindo feriados. Nas segundas-feiras o Zoo permanece fechado para manutenção.

A aquisição de ingressos é realizada exclusivamente na bilheteria localizada no pórtico de entrada do Zoo. Os valores de acesso para veículos variam conforme o tipo de veículo e podem ser conferidos no site .