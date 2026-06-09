Rio Grande do Sul leva agenda climática ao centro das decisões globais em conferência da ONU na Alemanha

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), deu continuidade, na terça-feira (9/6), à agenda internacional na Conferência de Bonn sobre Mudanças Climáticas, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), na Alemanha. A participação do Rio Grande do Sul integra uma série de compromissos voltados ao fortalecimento da atuação subnacional nas discussões globais sobre clima, especialmente no contexto do período pós-COP30 de Belém.

A programação do dia teve como foco central a reunião do Comitê Executivo Global (GexCom) do Iclei (Governos Locais para Sustentabilidade), principal órgão de liderança e tomada de decisão estratégica da rede em nível global. O Rio Grande do Sul foi representado pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, que também exerce papel de vice-presidente global e presidente da América do Sul do Iclei.

O encontro reuniu lideranças de diferentes continentes para debater temas estratégicos como os cenários do multilateralismo global, os caminhos da agenda climática após a COP30 e o papel dos governos locais na implementação de políticas climáticas. A participação do governo do Estado reforça a inserção do Rio Grande do Sul no debate internacional e amplia sua capacidade de influência nas diretrizes globais voltadas à sustentabilidade.

Durante sua participação, Marjorie destacou a importância da presença de governos subnacionais nos espaços de decisão internacional. “O Iclei e os representantes dos governos subnacionais, como o governo do Estado, precisam estar presentes nos espaços de negociação para valorizar o trabalho desenvolvido localmente. Mais do que discutir propostas, é nos territórios que as políticas públicas se concretizam e geram resultados efetivos”, afirmou.

Evento reuniu lideranças de diferentes continentes para debater temas como o papel dos governos locais nas políticas climáticas -Foto: Ascom Sema

A secretária também apresentou as principais ações desenvolvidas pelo Rio Grande do Sul na agenda climática. Entre os destaques estão a estruturação de uma governança climática integrada entre o governo do Estado e os 497 municípios gaúchos, a realização de análises de risco e vulnerabilidade diante de eventos climáticos extremos e a implementação do Plano de Ação Climática (Plac), voltado à mitigação e adaptação, com lançamento previsto para os próximos dias.

Outro ponto relevante foi o avanço no Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que serve como base técnica para o Programa Proclima2050, além das iniciativas de descarbonização da cadeia produtiva, com a entrega de estudos a entidades representativas do setor agropecuário. O Estado também tem promovido a adequação de sua regulamentação climática às diretrizes do Acordo de Paris, com meta de neutralidade de carbono até 2050.

Além dos debates técnicos, a agenda incluiu apresentações regionais, nas quais foram compartilhadas atualizações da América do Sul, ampliando a visibilidade do Brasil e do Rio Grande do Sul no cenário internacional. O espaço também permitiu a articulação com lideranças globais e o fortalecimento de parcerias estratégicas. A participação na reunião do GexCom reafirma o protagonismo do Rio Grande do Sul na agenda climática e consolida sua posição como ator relevante na construção de soluções sustentáveis em nível global.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema

Edição: Secom