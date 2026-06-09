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Rio Grande do Sul leva agenda climática ao centro das decisões globais em conferência da ONU na Alemanha

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), deu continuidade, na terça-feira (9/6), à agenda internaciona...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/06/2026 às 21h55
Rio Grande do Sul leva agenda climática ao centro das decisões globais em conferência da ONU na Alemanha
Participação do Estado integra compromissos voltados ao fortalecimento da atuação subnacional nas discussões globais sobre clima -Foto: Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), deu continuidade, na terça-feira (9/6), à agenda internacional na Conferência de Bonn sobre Mudanças Climáticas, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), na Alemanha. A participação do Rio Grande do Sul integra uma série de compromissos voltados ao fortalecimento da atuação subnacional nas discussões globais sobre clima, especialmente no contexto do período pós-COP30 de Belém.

A programação do dia teve como foco central a reunião do Comitê Executivo Global (GexCom) do Iclei (Governos Locais para Sustentabilidade), principal órgão de liderança e tomada de decisão estratégica da rede em nível global. O Rio Grande do Sul foi representado pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, que também exerce papel de vice-presidente global e presidente da América do Sul do Iclei.

O encontro reuniu lideranças de diferentes continentes para debater temas estratégicos como os cenários do multilateralismo global, os caminhos da agenda climática após a COP30 e o papel dos governos locais na implementação de políticas climáticas. A participação do governo do Estado reforça a inserção do Rio Grande do Sul no debate internacional e amplia sua capacidade de influência nas diretrizes globais voltadas à sustentabilidade.

Durante sua participação, Marjorie destacou a importância da presença de governos subnacionais nos espaços de decisão internacional. “O Iclei e os representantes dos governos subnacionais, como o governo do Estado, precisam estar presentes nos espaços de negociação para valorizar o trabalho desenvolvido localmente. Mais do que discutir propostas, é nos territórios que as políticas públicas se concretizam e geram resultados efetivos”, afirmou.

Evento reuniu lideranças de diferentes continentes para debater temas como o papel dos governos locais nas políticas climáticas -Foto: Ascom Sema
Evento reuniu lideranças de diferentes continentes para debater temas como o papel dos governos locais nas políticas climáticas -Foto: Ascom Sema

A secretária também apresentou as principais ações desenvolvidas pelo Rio Grande do Sul na agenda climática. Entre os destaques estão a estruturação de uma governança climática integrada entre o governo do Estado e os 497 municípios gaúchos, a realização de análises de risco e vulnerabilidade diante de eventos climáticos extremos e a implementação do Plano de Ação Climática (Plac), voltado à mitigação e adaptação, com lançamento previsto para os próximos dias.

Outro ponto relevante foi o avanço no Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que serve como base técnica para o Programa Proclima2050, além das iniciativas de descarbonização da cadeia produtiva, com a entrega de estudos a entidades representativas do setor agropecuário. O Estado também tem promovido a adequação de sua regulamentação climática às diretrizes do Acordo de Paris, com meta de neutralidade de carbono até 2050.

Além dos debates técnicos, a agenda incluiu apresentações regionais, nas quais foram compartilhadas atualizações da América do Sul, ampliando a visibilidade do Brasil e do Rio Grande do Sul no cenário internacional. O espaço também permitiu a articulação com lideranças globais e o fortalecimento de parcerias estratégicas. A participação na reunião do GexCom reafirma o protagonismo do Rio Grande do Sul na agenda climática e consolida sua posição como ator relevante na construção de soluções sustentáveis em nível global.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

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