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Comissão aprova mudança em desconto de imposto de propriedade atingida por calamidade

Proposta ainda precisa ser votada pelos senadores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/06/2026 às 14h48
Comissão aprova mudança em desconto de imposto de propriedade atingida por calamidade
Thiago Cristino / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3083/12 , do Senado, que altera regra sobre o desconto no Imposto Territorial Rural (ITR) para propriedade atingida por calamidade pública que resulte em perda de safra ou em destruição de pastagens.

Atualmente, a Lei do ITR não define a data para o início da incidência desse desconto.

A Receita Federal tem considerado sua validade a partir da data de publicação do decreto oficial de calamidade pública.

Já o projeto permite que o desconto seja aplicado para período anterior ao decreto.

Parecer favorável
A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

“A proposição visa meramente esclarecer o momento a que se refere a declaração de calamidade pública exigida, de modo a expurgar interpretações das autoridades fiscais que descambem da finalidade do benefício fiscal”, explicou o parlamentar.

Próximos passos
A proposta tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação, antes, pelo Plenário da Câmara.

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