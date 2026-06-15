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Expolux abre credenciamento para a edição de 2026

Evento apresenta novos espaços voltados à iluminação pública, varejo e instalação técnica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/06/2026 às 20h50
Expolux abre credenciamento para a edição de 2026
Banco de Imagens - RX Brasil

Tendências relacionadas à conectividade, automação e eficiência energética têm ampliado aplicações da iluminação em ambientes urbanos, residenciais e corporativos. Nesse contexto, a Expolux 2026 abriu o credenciamento para visitantes e anunciou cinco novas atrações voltadas à tecnologia, negócios e atualização profissional. O evento acontece entre os dias 15 e 18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A edição deste ano contará com novos espaços destinados a profissionais que atuam em diferentes segmentos do setor de iluminação, incluindo gestores públicos, varejistas, instaladores, arquitetos, engenheiros e especialistas em manutenção técnica. Os conteúdos abordarão temas relacionados à infraestrutura urbana, eficiência energética e tecnologias conectadas.

"A feira acompanha mudanças no setor e busca incorporar temas relacionados às novas demandas do mercado. Os visitantes têm buscado não apenas conhecer novos produtos, mas também participar de atividades práticas e acessar conteúdos aplicáveis às suas áreas de atuação", afirma Tatiana Rassini, gerente da feira.

Segundo a executiva, a edição de 2026 contará com oito atrações, sendo cinco inéditas, voltadas à apresentação de tecnologias, aplicações e oportunidades de relacionamento entre profissionais e empresas do setor.

Destaques da edição

Entre as novidades está a Rua da Iluminação Pública e Urbana, corredor temático inspirado em conceitos de cidades inteligentes, que reunirá tecnologias voltadas à gestão urbana, conectividade e eficiência energética.

Complementando o tema, a Arena Cidades em Luz promoverá encontros entre gestores públicos, concessionárias, construtoras, instituições financeiras e empresas do setor para discutir projetos e tendências relacionadas à iluminação pública.

Outra novidade será a Arena de Experiências, localizada no Decor Light Show. O espaço contará com apresentações de especialistas sobre aplicações da iluminação em ambientes residenciais e corporativos, além de demonstrações práticas de tecnologias luminotécnicas. A área também reunirá mais de 14 marcas, segundo a organização do evento.

A edição de 2026 também apresentará a Retail Experience, espaço desenvolvido em parceria com a Grau 10 Editora e a Lumavi. A iniciativa será voltada à discussão de conteúdos relacionados ao varejo de iluminação, reunindo varejistas, lojistas, atacadistas e distribuidores.

Já a Arena Instaladores terá programação direcionada a profissionais de instalação e manutenção, incluindo palestras técnicas, demonstrações de produtos e atividades de relacionamento profissional.

As novas atrações se juntam a iniciativas já realizadas em edições anteriores, como o SIMPOLED – Simpósio Internacional de Iluminação, a Rota da Eficiência Energética, desenvolvida com curadoria do Green Building Council Brasil (GBC Brasil), e o Selo Lumina 2026, iniciativa na qual visitantes avaliam soluções apresentadas durante o evento.

Números da edição

Segundo a organização, a Expolux 2026 deverá reunir mais de 25 mil profissionais, entre fabricantes, arquitetos, lighting designers, varejistas, distribuidores, engenheiros, representantes do setor público e tomadores de decisão.

A organização também informa que o evento ocupará uma área 23% maior em relação à edição anterior, impulsionada pela criação de um espaço dedicado a empresas internacionais.

Visitação

O credenciamento para a Expolux 2026 é gratuito e pode ser realizado pelo site oficial do evento. A organização recomenda que as inscrições sejam feitas antecipadamente para facilitar o planejamento da visita.

"Os participantes poderão acessar informações sobre expositores, lançamentos e atividades por meio do site oficial do evento antes da abertura da feira. Para visitantes de outros estados ou países, esse período também auxilia no planejamento da viagem e hospedagem", revela Tatiana Rassini.

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