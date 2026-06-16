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Join4 lança Luxia para eliminar gaps entre dado e decisão

Plataforma Luxia, lançada pela Join4, conecta processos, dados e inteligência artificial para dar visibilidade em tempo real sobre gargalos, SLAs e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/06/2026 às 09h56
Join4 lança Luxia para eliminar gaps entre dado e decisão
Murilo Dias - CEO Join4

O gestor sabe que a demanda está atrasada. Mas, para descobrir em qual etapa o fluxo travou, quem está sobrecarregado e se o SLA vai ser estourado, é preciso ligar para alguém, abrir uma planilha ou esperar o relatório de segunda. O problema não é falta de dado, mas de clareza na hora certa.

Esse cenário é mais comum do que parece, mesmo em empresas que já digitalizaram seus processos. Segundo projeções da IDC, o gasto global com inteligência artificial deve superar US$ 632 bilhões até 2028, com crescimento anual composto de 29%. O investimento cresce, mas a capacidade de transformar dados operacionais em decisões rápidas ainda depende, em grande parte, de rotinas manuais e de conhecimento concentrado em poucas pessoas.

É para fechar esse intervalo que a Join4 lançou, na última sexta-feira (12), a Luxia by Join4, plataforma de atendimento e gestão de processos internos com camada nativa de inteligência artificial. A solução foi desenhada para operações com alto volume de demandas, CSCs, backoffice corporativo e áreas como financeiro, compras, RH, TI e jurídico, onde atrasos custam tempo, dinheiro e reputação.

A aplicação da abordagem já gerou resultados mensuráveis. Em projeto conduzido pela Join4, foi registrada uma economia anual de R$ 300 mil e um aumento de 75% no volume de solicitações em apenas 40 dias, com SLAs mantidos acima de 93% — resultado direto de maior visibilidade sobre onde os fluxos travavam e quais equipes estavam sobrecarregadas.

Do painel ao agente: como a Luxia funciona no dia a dia

A plataforma centraliza o acompanhamento de demandas em uma home operacional com alertas e pendências em tempo real. O gestor visualiza os processos em andamento por fases, via kanban, e identifica em qual etapa o fluxo está parado, sem precisar consultar ninguém. A visão de equipe permite comparar carga de trabalho entre colaboradores e redistribuir demandas antes que o prazo seja comprometido.

A Luxia conta com um agente de inteligência artificial integrado diretamente aos processos da empresa. Configurável por área, conjunto de processos ou perfil de usuário, ele responde a perguntas com base no contexto real da operação, históricos, indicadores, documentos internos e SLAs vigentes. A diferença em relação a um assistente genérico é que o agente não opera no vazio: ele conhece os fluxos, os dados e as regras específicas de cada cliente. A Join4 orienta que essa camada seja comunicada internamente como um especialista da operação, não como um chatbot.

A plataforma inclui controles de acesso por perfil, separação de dados por ambiente e configuração de permissões por área, requisitos relevantes para operações que lidam com informações sensíveis em setores como saúde e jurídico.

A disputa não é mais por automação, mas por clareza

"Empresas que já investiram em digitalização e automação chegam a um ponto em que o próximo ganho não vem de executar mais rápido, mas de enxergar melhor. A Luxia foi desenvolvida para dar às equipes de gestão a visibilidade que elas precisam para identificar riscos antes que virem problemas e tomar decisões com base em dados, não em intuição", afirma Murilo Dias, CEO e sócio-fundador da Join4.

Para operações que crescem em volume e complexidade, a plataforma propõe centralizar em um único ambiente o acompanhamento de processos, indicadores e alertas, reduzindo a dependência de rotinas manuais e de conhecimento informal para orientar prioridades.

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