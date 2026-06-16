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Conta de luz deve subir 8,6% em 2026, diz Aneel

Apesar da estimativa de alta, a Aneel informou que recursos de Uso do Bem Público serão usados para reduzir o impacto nas tarifas de consumidores em regiões atendidas pela Sudam e pela Sudene.

Por: Andre Eberhardt Fonte: CNN Brasil
16/06/2026 às 10h29
Conta de luz deve subir 8,6% em 2026, diz Aneel
(Foto: Screenshot)
A conta de luz deve ter aumento médio de 8,6% em 2026, segundo a segunda edição do boletim InfoTarifas, divulgada na sexta-feira (12) pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
A previsão ficou acima das projeções de inflação consideradas pela agência: 5,8% para o IGP-M e 4,9% para o IPCA.
 
Apesar da estimativa de alta, a Aneel informou que recursos de Uso do Bem Público serão usados para reduzir o impacto nas tarifas de consumidores em regiões atendidas pela Sudam e pela Sudene.
Segundo a agência, clientes cativos de 22 distribuidoras terão descontos nas faturas por causa da destinação desses recursos.
 
O boletim InfoTarifas é publicado a cada três meses e apresenta estimativas de variação tarifária, além dos principais fatores que influenciam o cálculo das contas de energia.
 

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