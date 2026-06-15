Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tarifaço: Moraes nega adiar julgamento de Eduardo Bolsonaro no STF

Caso será julgado nesta terça (16) pela Primeira Turma do tribunal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/06/2026 às 17h08
Tarifaço: Moraes nega adiar julgamento de Eduardo Bolsonaro no STF
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta segunda-feira (15) pedido para adiar o julgamento da ação penal em que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é réu pela acusação de coação no curso do processo. O caso trata da articulação de Eduardo para promover o tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras.

O caso será julgado nesta terça-feira (16) pela Primeira Turma do tribunal, que é formada pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, além de Moraes, relator do processo .

O adiamento foi solicitado pela Defensoria Pública da União (DPU), órgão que atua na defesa do ex-parlamentar.

Entre os argumentos apresentados, o órgão alegou que turma está com quatro dos cinco ministros desde a transferência de Luiz Fux para a Segunda Turma no ano passado. Para a DPU, um ministro deve ser convocado para compor o julgamento.

Ao negar o pedido de adiamento, Moraes disse que o regimento interno da Corte definiu que as turmas podem funcionar com quórum mínimo de três ministros.

"Não há, portanto, qualquer violação aos princípios do juiz natural e da colegialidade no julgamento da presente ação penal, em ampla observância aos princípios constitucionais, ao Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal e às normas processuais", afirmou Moraes.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Tarifaço

Em novembro do ano passado, o STF aceitou denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) no inquérito que apurou a atuação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo dos Estados Unidos para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras, a suspensão de vistos de ministros do governo federal e de ministros da Corte.

Desde o ano passado, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e perdeu o mandato de parlamentar por faltar às sessões da Câmara dos Deputados.

Antes de liberar o caso para julgamento, Alexandre de Moraes determinou a notificação do ex-deputado por edital, mas ele não foi encontrado nem indicou advogado particular.

Diante da situação, o ministro autorizou que a defesa seja realizada pela DPU.

Nas alegações finais apresentadas ao Supremo, o órgão defendeu a anulação do processo e disse que Moraes não pode julgar o caso poder ter sido vítima do cancelamento de vistos e das sanções financeiras oriundas da Lei Magnitsky .

“Aqui o julgador é, ao mesmo tempo, a principal vítima das condutas que é chamado a julgar”, disse a DPU.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 3 horas

AGU garante posse de servidora exonerada do Itamaraty por banca racial

Comissão alegou que candidata tinha características incompatíveis
Justiça Há 4 horas

PGR rejeita nova proposta de delação de Vorcaro

É a segunda vez que o banqueiro tem acordo de colaboração negado
Justiça Há 10 horas

AGU vai pedir para atuar em processo contra Moraes nos EUA

Órgão alega que fará defesa da soberania do Estado brasileiro

 (Foto: Luciano Resmini / SB News)
Denúncia Criminal Há 18 horas

MPRS formaliza denúncia contra homem acusado de vicaricídio em Garruchos

Suspeito de 35 anos foi denunciado pela morte da enteada de 15 anos em Garruchos; crime teria sido cometido para atingir emocionalmente a mãe da vítima.
Justiça Há 3 dias

Condenação de ex-capitão da Marinha é mantida pela Justiça fluminense

Ele foi condenado por matar pais do ex-namorado

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 17°
Sensação
0.69 km/h Vento
87% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Geral Há 3 horas

Rio tem chuva forte, alagamentos e deslizamentos de terra
Justiça Há 3 horas

AGU garante posse de servidora exonerada do Itamaraty por banca racial
Esportes Há 3 horas

Uruguai arranca 1 a 1 com Arábia Saudita em estreia do Grupo H da Copa
Esportes Há 4 horas

Neymar faz novo exame e segue sem treinar na seleção brasileira
Justiça Há 4 horas

PGR rejeita nova proposta de delação de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,05 -0,01%
Euro
R$ 5,85 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,233,70 -0,59%
Ibovespa
170,415,13 pts -0.42%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias