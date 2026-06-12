Obra examina como CX influencia receita e crescimento

A discussão sobre experiência do cliente deixou de ocupar apenas áreas de atendimento e relacionamento para ganhar espaço nas decisões estratégicas das organizações. É a partir dessa mudança de cenário que o livro O LÍDER DE CX QUE ENTREGA IMPACTO NO NEGÓCIO - Liderança com método que gerou resultados em bigtechs, scale-ups, varejo e bancos, de Rodrigo Tavares, propõe uma análise sobre a evolução da liderança de Customer Experience dentro das empresas. O lançamento acontece em 18 de junho, pela Rede Líderes.

A publicação reúne reflexões sobre liderança orientada por dados, integração entre áreas e construção de métricas conectadas ao desempenho financeiro das empresas. Ao longo dos capítulos, Rodrigo Tavares discute limitações de indicadores tradicionais de satisfação e argumenta que métricas isoladas não são suficientes para demonstrar impacto real no negócio.

"Durante muitos anos, CX foi tratado como uma iniciativa isolada. O desafio atual é demonstrar sua contribuição para receita e crescimento", afirma Rodrigo Tavares.

Entre os temas centrais estão retenção de clientes, churn, CAC, LTV, previsibilidade operacional, governança, monetização e escalabilidade. A obra também aborda como empresas podem estruturar modelos de gestão capazes de conectar experiência do cliente, marketing, vendas, tecnologia e operações em uma estratégia integrada.

Parte relevante do conteúdo é dedicada à análise da relação entre experiência e resultado financeiro. Segundo o autor, iniciativas de CX frequentemente deixam de produzir impacto concreto porque são conduzidas sem conexão direta com indicadores de crescimento e rentabilidade.

Discussões sobre estatística, análise de dados e construção de indicadores personalizados aparecem como elementos centrais da obra. Rodrigo Tavares defende que organizações precisam abandonar modelos genéricos de mensuração para desenvolver métricas adaptadas à realidade de cada operação, setor e perfil de cliente. De acordo com o autor, "cada empresa possui características próprias de operação, o que exige métricas alinhadas à sua realidade de negócio".

Experiências acumuladas em bancos, varejo, big techs e scale-ups servem como base prática para os conceitos apresentados no livro. Casos envolvendo empresas como Itaú, Santander, HSBC, Mercado Livre, PagBank, 99, Multiplus e RecargaPay são utilizados para contextualizar desafios relacionados à escala, governança, eficiência operacional e crescimento sustentável.

Outro eixo discutido é o impacto da velocidade de expansão sobre processos internos e tomada de decisão. A publicação analisa como startups e empresas digitais enfrentam o desafio de crescer mantendo controle operacional, previsibilidade e alinhamento estratégico entre áreas.

Liderança orientada por dados também aparece como uma das competências discutidas ao longo do conteúdo. Segundo o autor, lideranças contemporâneas precisam combinar leitura analítica de indicadores com capacidade de gestão de pessoas, integração de equipes e construção de cultura organizacional baseada em responsabilidade e clareza operacional.

Marketing e vendas ocupam espaço relevante na análise proposta pelo livro. Rodrigo Tavares argumenta que operações sem método tendem a ampliar ineficiências, especialmente quando crescimento é tratado apenas como aumento de volume. Nesse contexto, a obra discute a importância de processos, qualificação de leads, eficiência comercial e integração entre experiência e aquisição de clientes.

Outro ponto abordado envolve a relação entre experiência do colaborador e experiência do cliente. O livro defende que operações orientadas por CX dependem diretamente de ambientes internos capazes de sustentar cultura de dados, autonomia, alinhamento e execução consistente.

Além das discussões sobre experiência do cliente, a obra explora temas ligados à transformação digital, previsibilidade financeira e maturidade operacional. O conteúdo busca relacionar práticas de gestão à necessidade crescente das empresas de operar com maior integração entre estratégia, tecnologia e geração de valor.

Rodrigo Tavares atua na área de Customer Experience e desenvolveu projetos ligados a dados, operações, marketing, aquisição e governança em empresas de diferentes segmentos. A trajetória profissional apresentada no livro sustenta a construção dos métodos e análises desenvolvidos ao longo da publicação.

A Editora da Rede Líderes integra um ecossistema com mais de 850 líderes de diferentes áreas e empresas. Atua como espaço para ouvir as melhores soluções do mercado e apresentar soluções baseadas em experiências reais.

A obra está disponível nas principais livrarias e na plataforma Amazon.