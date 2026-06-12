Reserva de ouro avaliada em R$ 900 bi é descoberta nos Andes

A descoberta pela mineradora Lundin Mining, uma joint venture formada com a BHP, de novas reservas de ouro na região de Vicuña, localizada entre Chile e Argentina, colocou a Cordilheira dos Andes no centro das atenções da indústria mineral internacional. Além do ouro, a área abriga grandes volumes de cobre e prata, recursos considerados fundamentais para diversos setores da economia global.

De acordo com a mineradora, o potencial econômico do projeto é avaliado em bilhões de dólares e pode impulsionar investimentos, geração de empregos e desenvolvimento regional ao longo das próximas décadas.

A região andina já é reconhecida mundialmente por sua riqueza mineral, mas as estimativas divulgadas recentemente elevaram ainda mais a relevância estratégica do local. Relatórios técnicos da Lundin Mining, divulgados recentemente, apontam a existência de milhões de toneladas de cobre, além de dezenas de milhões de onças de ouro e prata concentradas em uma mesma área.

Reservas de ouro e cobre atraem atenção do mercado global

Embora o ouro seja tradicionalmente associado a investimentos e proteção patrimonial, o cobre surge como um dos principais ativos do projeto, ele desempenha papel fundamental na eletrificação da economia. Sua utilização está presente em equipamentos e sistemas considerados essenciais para o desenvolvimento de uma matriz energética mais limpa e eficiente.

Entre as principais aplicações estão:

Produção de veículos elétricos;

Redes de distribuição e transmissão de energia;

Usinas solares;

Parques de geração eólica;

Sistemas de armazenamento energético;

Infraestrutura urbana voltada à sustentabilidade.

Com a expansão desses setores, países e empresas passaram a enxergar grandes depósitos de cobre como ativos estratégicos para garantir o abastecimento futuro da indústria global.

Descoberta reforça importância da mineração na América do Sul

Especialistas do setor, como Igor Ferreira, CEO da Fábrica do Ouro, consideram essa uma das mais expressivas avaliações minerais dos últimos anos. "O volume identificado não apenas amplia o potencial econômico do distrito de Vicuña, como também fortalece a posição da América do Sul como uma das principais fornecedoras de matérias-primas para a economia mundial. Outro fator que chama a atenção é a variedade de minerais presentes no depósito. A combinação entre metais preciosos e minerais industriais aumenta o interesse de investidores e empresas ligadas ao setor de mineração", afirma.

Desafios técnicos podem impactar o desenvolvimento do projeto

Apesar do potencial econômico expressivo, transformar a descoberta em uma operação mineradora de grande escala exigirá planejamento complexo e elevados investimentos. A jazida está localizada em uma região montanhosa que ultrapassa os 4 mil metros de altitude. As condições climáticas extremas e a dificuldade de acesso representam obstáculos importantes para a implantação das operações.

Antes que a produção comercial seja iniciada, será necessário desenvolver uma ampla estrutura de apoio. Entre os investimentos previstos estão:

Construção de estradas e vias de acesso;

Instalação de sistemas de fornecimento de energia;

Centros operacionais;

Instalações de processamento mineral;

Estruturas logísticas para transporte de equipamentos e materiais.

Esses desafios aumentam os custos do empreendimento e exigem estudos detalhados para garantir a viabilidade econômica do projeto.

Questões ambientais estão entre as principais preocupações

Ferreira destaca a necessidade de proteger áreas sensíveis, incluindo glaciares e reservas de água doce, que desempenham papel fundamental para o equilíbrio ambiental local e para o abastecimento das comunidades próximas.

"O avanço de grandes projetos minerários costuma ser acompanhado por análises rigorosas relacionadas aos impactos ambientais. Na Cordilheira dos Andes, a preocupação se concentra especialmente na preservação dos recursos naturais da região", conclui.

Região pode se tornar referência mundial em mineração

Caso as estimativas sejam confirmadas e os cronogramas avancem conforme o planejado, o distrito de Vicuña poderá ocupar posição de destaque entre os principais polos mineradores do planeta. A expectativa é que o desenvolvimento da área atraia investimentos bilionários, estimule a economia local e amplie a oferta de empregos diretos e indiretos. Além disso, novos projetos de infraestrutura poderão beneficiar comunidades situadas nas proximidades da jazida.

O interesse internacional também é impulsionado pelo crescimento da demanda por minerais considerados essenciais para a transição energética, o avanço tecnológico e a expansão de setores industriais estratégicos.