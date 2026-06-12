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Sócrates, ídolo do Corinthians e da seleção, recebe honraria na Alesp

Ex-jogador será representado por parentes durante a cerimônia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/06/2026 às 15h50

Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ou apenas Sócrates, jogador famoso por sua passagem pelo Corinthians e seleção brasileira, será homenageado in memoriam nesta sexta-feira (12) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Sócrates, representado por familiares, receberá o Colar de Honraria ao Mérito Legislativo, sendo reconhecido como um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, além de uma das principais lideranças da Democracia Corinthiana.

O Colar de Honraria é a mais alta condecoração concedida pela Alesp a personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao estado de São Paulo e à sociedade brasileira.

Sócrates, também chamado de Doutor Sócrates, por sua formação em medicina, foi revelado para o futebol pelo Botafogo, time de Ribeirão Preto (SP), onde começou nas categorias de base no início dos anos 1970. Ele atuou pela equipe do interior paulista entre 1973 e 1977.

O ótimo futebol, inteligência e grandes atuações no meio de campo despertaram o interesse do Corinthians, que o contratou em 1978. Sócrates rapidamente se destacou na equipe da capital paulista e também se tornou um dos líderes do elenco.

Pelo Corinthians, o atleta conquistou o campeonato paulista de 1979, 1982 e 1983. Ele atuou pelo Timão até 1984, quando se transferiu para o Fiorentina, da Itália.

O jogador também disputou duas Copas do Mundo pela seleção brasileira, em 1982 e 1986, oportunidades em que foi o capitão do time nacional.

O grande reconhecimento de Sócrates no mundo do futebol não vem apenas por ter sido um atleta de grande talento, destacando-se pelos passes de calcanhar, uma das marcas do seu estilo de jogar. Sua atuação política também é sempre muito lembrada.

Democracia Corinthiana

Sócrates foi um dos líderes da chamada Democracia Corinthiana, um movimento político dos jogadores que durou de 1982 a 1984, período em que o país vivia sob a ditadura militar.

Durante a vigência da Democracia Corinthiana, os atletas acabaram com a concentração obrigatória antes das partidas e todas as decisões internas – como contratações, treinos e premiações – eram tomadas pelos atletas.

Junto com outros jogadores do Corinthians como Casagrande e Vladimir, Sócrates também foi para as ruas participar das manifestações por eleições diretas, que haviam sido abolidas pela ditadura.

Diretas Já

Entre 1983 e 1984, o atleta esteve em vários comícios da Diretas Já ao lado de políticos como Lula, Ulysses Guimarães, Mario Covas, Fernando Henrique Cardoso, entre outros.

Nascido em 19 de fevereiro de 1954, em Belém, no Pará, Sócrates morreu no dia 4 de dezembro de 2011, aos 57 anos.

Os parentes do jogador recebem o Colar de Honraria nesta sexta-feira, na Alesp, às 18h.

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