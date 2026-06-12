Ancelotti define escalação para o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti definiu a escalação titular do Brasil para o jogo de estreia na Copa do Mundo de 2026. Em atividade realizada nessa quinta-feira (11) no CT em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o treinador comandou o penúltimo treino antes do jogo de sábado (13) contra o Marrocos.
Ancelotti repetiu a formação com Danilo na lateral direita e Alex Sandro na lateral esquerda. No meio de campo, Paquetá apareceu novamente na equipe titular, junto com Casemiro e Bruno Guimarães. Na frente, treinaram Vini Jr., Raphinha e Matheus Cunha.
Se mantiver a formação, o Brasil vai a campo na estreia com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.
Neymar usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar a evolução nos treinos. Ele postou fotos feitas na academia, em atividade nessa quinta-feira. Ele ainda não foi a campo de chuteiras durante a preparação da Seleção nos Estados Unidos. O atleta já fez treinos com bola com o restante do elenco, mas só trabalhou com tênis de corrida e tem passado mais tempo na fisioterapia.
O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo. Após o confronto contra os marroquinos, o time de Ancelotti encara Haiti e Escócia, de olho em uma vaga no mata-mata.
Aprovação
Pesquisa Quaest divulgada nessa quinta mostra que Carlo Ancelotti é aprovado por 58% dos torcedores, enquanto Neymar tem 53% de aprovação para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.
O levantamento da Quaest indica crescimento na avaliação positiva do técnico da seleção brasileira. Em abril de 2026, 41% aprovavam o trabalho de Ancelotti, 29% desaprovavam e 30% não souberam ou não responderam. Em junho, a aprovação subiu para 58%, a desaprovação caiu para 14% e o índice de não sabe ou não respondeu ficou em 28%.
A melhora na percepção sobre o treinador aparece em todas as regiões pesquisadas. No Centro-Oeste/Norte, a aprovação chegou a 64%, o maior índice regional registrado. No Nordeste, 59% aprovam o trabalho de Ancelotti. No Sudeste, o percentual é de 57%, enquanto no Sul a aprovação aparece em 52%.
A desaprovação ao técnico é menor no Sul, com 12%, seguida pelo Centro-Oeste/Norte, com 13%. Nordeste e Sudeste registram 15% de desaprovação cada. O percentual de entrevistados que não souberam ou não responderam varia de 23% no Centro-Oeste/Norte a 36% no Sul.
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