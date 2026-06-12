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Copa do Mundo: saiba como ficou o Grupo A após os jogos da primeira rodada

O México lidera o Grupo A da Copa com 3 pontos

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
12/06/2026 às 11h02
Copa do Mundo: saiba como ficou o Grupo A após os jogos da primeira rodada
(Foto: Reprodução/X)

A Copa do Mundo começou na quinta-feira (11) com duas seleções garantindo os três pontos: México, um dos países-sede da competição, e Coreia do Sul.

Os mexicanos abriram o Mundial com vitória sobre a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os gols foram marcados por Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

Com o resultado dentro de casa, o México lidera o Grupo A da Copa com 3 pontos e saldo de 2 gols. Já os africanos seguem zerados, com saldo de -2.

A Coreia do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1 em Guadalajara, com gols de Hwang In-beom e Oh Hyeon-gyu. Ladislav Krejcí descontou. Os sul-coreanos perdem no saldo de gols para os mexicanos. A Tchéquia não pontuou e tem saldo de -1.


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