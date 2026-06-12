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Expansão de Soluções SaaS amplia desafios de privacidade

Muitas organizações concentram seus esforços no desenvolvimento de produtos e na conquista de mercado, mas acabam postergando iniciativas de govern...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/06/2026 às 12h57

O crescimento acelerado do mercado de Software as a Service (SaaS) vem transformando a forma como empresas desenvolvem, distribuem e consomem tecnologia. Ao mesmo tempo em que amplia oportunidades de inovação e escalabilidade, esse modelo também aumenta a exposição a riscos relacionados à privacidade, proteção de dados pessoais e segurança da informação.

Segundo projeções divulgadas pela Fortune Business Insights, o mercado global de SaaS ultrapassou US$ 315 bilhões em 2025 e deverá manter trajetória de crescimento ao longo da próxima década. Paralelamente, os investimentos globais em tecnologia da informação continuarão em expansão, impulsionados principalmente pela computação em nuvem, inteligência artificial e serviços digitais.

Nesse cenário, startups e empresas de tecnologia passam a lidar diariamente com grandes volumes de dados pessoais de clientes, usuários, potenciais compradores, colaboradores e parceiros comerciais. A necessidade de proteger essas informações ganhou relevância não apenas em função das exigências regulatórias, mas também pela crescente preocupação dos consumidores com a privacidade e proteção de dados.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabeleceu regras para coleta, armazenamento, compartilhamento e tratamento de informações pessoais. Embora a legislação esteja em vigor desde 2020, especialistas observam que muitas empresas ainda enfrentam dificuldades para estruturar programas de governança compatíveis com a velocidade de crescimento característica do setor de tecnologia.

"Muitas organizações concentram seus esforços no desenvolvimento de produtos e na conquista de mercado, mas acabam postergando iniciativas de governança da informação e de dados. Quando a operação cresce, a ausência desses controles tende a aumentar a exposição a riscos regulatórios, operacionais e reputacionais", afirma Alexandre Antabi, diretor da Macher Tecnologia e especialista em privacidade e proteção de dados.

O desafio torna-se ainda mais relevante diante da adoção crescente de soluções baseadas em inteligência artificial. Ferramentas de IA generativa, assistentes virtuais, mecanismos de análise preditiva e agentes autônomos passaram a integrar produtos e serviços digitais em diversos segmentos. Em muitos casos, essas tecnologias processam grandes quantidades de dados pessoais para treinamento, personalização ou geração de resultados.

Autoridades reguladoras em diferentes países vêm demonstrando preocupação com o uso inadequado dessas informações. No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem ampliado debates sobre transparência algorítmica, governança de dados e tratamento de informações em ambientes de inteligência artificial. Iniciativas semelhantes também podem ser observadas na União Europeia, por meio do GDPR e do AI Act, que estabelecem requisitos para sistemas considerados de maior risco.

Além dos desafios regulatórios, cresce a preocupação com a segurança da cadeia de suprimentos digital. Aplicações corporativas frequentemente dependem da integração de múltiplos fornecedores, soluções em SaaS, serviços em nuvem e componentes técnicos. Uma vulnerabilidade em qualquer um desses componentes pode comprometer informações de milhares ou até milhões de indivíduos, sem mencionar os dados corporativos (não cobertos pela LGPD).

O relatório Cost of a Data Breach, publicado pela IBM, demonstra que incidentes envolvendo vazamento de dados continuam gerando impactos financeiros expressivos para organizações de diferentes portes e setores. Os custos incluem investigações, interrupções operacionais, medidas corretivas, sanções regulatórias e danos à reputação corporativa.

"O risco não está apenas na infraestrutura da própria empresa. Atualmente existe uma dependência significativa de parceiros tecnológicos, provedores de nuvem e componentes de terceiros. A gestão adequada desses relacionamentos tornou-se parte fundamental da estratégia de proteção de dados", observa Antabi.

Outro aspecto frequentemente apontado por Antabi é a crescente importância da privacidade como elemento de confiança digital. Alexandre comenta que "consumidores estão cada vez mais atentos à forma como seus dados são utilizados". Transparência, segurança e respeito aos direitos dos titulares passaram a influenciar decisões de compra e relacionamento com marcas.

Para startups, a adoção de práticas de governança desde as primeiras fases de desenvolvimento tende a reduzir custos futuros de adequação. Conceitos como Privacy by Design e Privacy by Default, amplamente difundidos em regulamentações internacionais, incentivam a incorporação de requisitos de privacidade ainda durante a concepção dos produtos.

Esse movimento também pode facilitar processos de internacionalização. Empresas que estruturam controles alinhados às melhores práticas globais encontram menos barreiras para atuar em mercados sujeitos a legislações mais rigorosas, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia (GDPR). Hoje são mais de 130 países com leis ou regulamentações de privacidade, informa Antabi. "Ter um DPO interno ou no modelo DPO-as-a-Service ajuda startups a estarem melhor preparadas para concorrer no mercado global", conclui.

Com a expansão contínua da economia digital, a proteção de dados deixa de ser vista apenas como uma obrigação legal e passa a integrar estratégias mais amplas de gestão de riscos, inovação e sustentabilidade dos negócios. Em um ambiente cada vez mais orientado por dados, a capacidade de demonstrar responsabilidade no tratamento das informações tende a se consolidar como um diferencial relevante para organizações de tecnologia.

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