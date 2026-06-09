Nova lei torna opcional o credenciamento de armazéns agropecuários no sistema público

Entrou em vigor na sexta-feira (5) a Lei 15.429/26 , que torna voluntária a adesão de armazéns de produtos agropecuários ao Sistema Público de Certificação Agropecuária.

O texto abre espaço para certificadoras privadas competirem com o regime estatal.

A norma teve origem no Projeto de Lei 9999/18, do deputado licenciado Covatti Filho (RS), aprovado pela Câmara em 2019 e pelo Senado neste ano .

Na avaliação de Covatti Filho, a legislação então vigente extrapolava seus limites normativos ao exigir que todos os armazéns prestadores desse tipo de serviço aderissem ao sistema público de certificação.