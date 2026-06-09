Terça, 09 de Junho de 2026
13°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sessão especial celebra Marcha Nacional pela Vida

Uma sessão especial do Senado, nesta terça-feira (9), celebrou os 19 anos da Marcha Nacional pela Vida — movimento que defende a preservação da vid...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/06/2026 às 20h45
Sessão especial celebra Marcha Nacional pela Vida
Requerida por Damares Alves, sessão especial no Plenário celebrou os 19 anos da Marcha Nacional pela Vida, de mobilização contra o aborto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Uma sessão especial do Senado, nesta terça-feira (9), celebrou os 19 anos da Marcha Nacional pela Vida — movimento que defende a preservação da vida desde a sua concepção, realizado anualmente na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Requerida pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a solenidade no Plenário homenageou também as instituições da sociedade civil que integram o movimento contrário ao aborto.

Para Damares, a sessão especial “reafirma o compromisso da Casa com a dignidade da pessoa humana, a pluralidade de ideias e a centralidade da vida como fundamento do Estado Democrático de Direito”.

— Essa é uma das sessões mais preciosas desta Casa neste ano. Com muita ousadia, o Senado Federal celebra essas instituições, que merecem a homenagem porque estão lá na ponta fazendo a diferença, mesmo enfrentando tantas dificuldades. Continuem protegendo a vida e cuidando do nosso país — declarou Damares, para quem é preciso incentivar a atuação das entidades que desenvolvem ações de caráter social, humanitário e assistencial voltadas ao acolhimento de gestantes em situação de vulnerabilidade, à orientação familiar e à promoção de iniciativas educativas e preventivas.

A senadora, que abriu a sessão especial, classificou a Marcha pela Vida — que percorrerá a Esplanada dos Ministérios na tarde desta terça-feira — um dos mais relevantes movimentos do país em defesa da inviolabilidade do direito à vida.

Mobilização

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), que presidiu a sessão, ressaltou a mobilização de pessoas de diferentes religiões e classificou a Marcha pela Vida uma programação transformadora.

— É um evento tradicional realizado em várias capitais e que precisa ser multiplicado. O Brasil só tem consistência com essa pauta por causa dos debates, marchas, seminários e audiências públicas, que vão criando consciência e ajudando a fortalecer o inconsciente coletivo.

Na opinião do senador Hermes Klann (PL-SC), a sessão especial reconhece a atuação de pessoas que se dedicam a acolher outras.

— Estamos falando de seres humanos, de famílias e de solidariedade. Cada vida representa um futuro inteiro repleto de sonhos talentos e possibilidades. E quando falamos em defesa da vida, falamos também da mãe que precisa de apoio, da criança que precisa de proteção, da família, que precisa de amparo, e do compromisso de se construir uma sociedade que não abandone os mais frágeis.

Na visão do deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS), não é justificável a argumentação de que "um feto não é um ser humano". Para o parlamentar, a sessão especial do Senado reforça o papel das entidades contrárias ao aborto.

— Com 21 dias de concepção, o coração já bate, o cérebro [do bebê] já funciona com 30 dias de gestação e, com 40 dias, já se detectam as ondas cerebrais, provando que vida realmente está ali — declarou.

Defesa da vida

Fundador do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, que surgiu há 20 anos, Jaime Ferreira lembrou que as articulações começaram em 12 de julho de 2006, em Brasília, percorrendo 13 estados em 15 dias.

Segundo Ferreira, o movimento congregou católicos, evangélicos, espíritas, cidadãos sem vinculação religiosa, médicos, juristas, professores, parlamentares, líderes comunitários e milhares de brasileiros “que compreenderam que a defesa da vida transcende divisões partidárias e ideológicas”.

Na avaliação de Ferreira, uma das mais importantes contribuições históricas do movimento foi a atuação pela rejeição do Projeto de Lei 1.135/1991, que buscava a legalização total do aborto no Brasil. A proposta foi arquivada na Câmara.

— Foi uma batalha extremamente difícil e cuja vitória, é importante registrar por justiça histórica, foi resultado da ampla mobilização da sociedade civil e religiosa brasileira. A defesa da vida humana não pode ser capturada ideologicamente, por ser uma causa de grande magnitude que merece diálogo permanente com toda a sociedade brasileira — disse.

Convidados

Também participaram da sessão especiala presidente do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia,a deputada Chris Tonietto (PL-RJ), o ex-deputado e autor do Estatuto do Nascituro, Luiz Bassuma, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL-CE)e Cristiane Britto, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A autora do projeto, deputada Dandara, ao lado do relator, senador Paulo Paim - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Avança projeto que cria o Dia Nacional dos Congados e Reinados

O dia 7 de outubro poderá ser instituído como o Dia Nacional dos Congados e Reinados. A medida está prevista em projeto aprovado em votação final n...

 A proposta foi aprovada nesta terça-feira pela Comissão de Educação e Cultura do Senado (CE). Agora o texto segue para análise na Câmara dos Deputados - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

CE aprova o nome de Nilo Peçanha no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

A Comissão de Educação e Cultura do Senado (CE) aprovou nesta terça-feira (9) o projeto de lei que inscreve o nome do primeiro e único presidente n...

 O senador Fabiano Contarato relatou o projeto - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Vai à CCJ projeto com novas regras para revisão de prisão preventiva

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (9) projeto que altera as regras de revisão da prisão preventiva. A proposta estabe...

 O senador Sergio Moro leu o relatório do senador Astronauta Marcos Pontes - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Autorização para Contran criar regras de painéis eletrônicos nas ruas avança

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (9) projeto que autoriza o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) a criar regras para ...

 O projeto que trata do assunto foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado (CE) nesta terça-feira e agora segue para a análise na Câmara dos Deputados - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Avança projeto que cria protocolo em escolas para casos de preconceito

A Comissão de Educação do Senado (CE) aprovou nesta terça-feira (9) o projeto que cria um protocolo de atendimento nas escolas para situações de ra...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 19°
13° Sensação
1.73 km/h Vento
87% Umidade
76% (0.57mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Quarta
16° 11°
Quinta
16° 12°
Sexta
17°
Sábado
19°
Domingo
17°
Últimas notícias
Câmara Há 13 minutos

Nova lei torna opcional o credenciamento de armazéns agropecuários no sistema público
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova projeto com diretrizes para moedas digitais oficiais no Brasil
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova projeto que prevê regras sobre acesso a serviços em rodovias concedidas
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova dedução integral de gastos com educação de pessoas com deficiência no IR
Meio ambiente Há 48 minutos

Rio Grande do Sul leva agenda climática ao centro das decisões globais em conferência da ONU na Alemanha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,11%
Euro
R$ 5,97 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 338,201,53 -0,20%
Ibovespa
169,813,16 pts 0.68%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7045 (08/06/26)
12
13
17
54
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3705 (08/06/26)
01
03
04
06
08
10
14
15
16
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2934 (08/06/26)
11
12
19
23
27
30
31
41
45
52
54
55
72
83
84
87
89
94
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2967 (08/06/26)
10
15
32
37
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias