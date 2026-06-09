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Avança projeto que cria o Dia Nacional dos Congados e Reinados

O dia 7 de outubro poderá ser instituído como o Dia Nacional dos Congados e Reinados. A medida está prevista em projeto aprovado em votação final n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/06/2026 às 20h10
Avança projeto que cria o Dia Nacional dos Congados e Reinados
A autora do projeto, deputada Dandara, ao lado do relator, senador Paulo Paim - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O dia 7 de outubro poderá ser instituído como o Dia Nacional dos Congados e Reinados. A medida está prevista em projeto aprovado em votação final nesta terça-feira (9) na Comissão de Educação (CE).

O PL 2.379/2023 , da deputada Dandara (PT-MG), recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS) e segue para sanção, caso não haja recurso para votação no Plenário.

O texto registra que os Congados e Reinados reúnem danças, cantos, rituais, cortejos e celebrações populares presentes em diversos estados brasileiros. Segundo Paulo Paim, a data valoriza manifestações afro-brasileiras de valor histórico, cultural e religioso, associadas à resistência, à fé e à preservação de tradições do povo negro no Brasil.

Segundo o relator, a escolha de 7 de outubro está ligada às homenagens a Nossa Senhora do Rosário, considerada pela Igreja Católica uma importante padroeira dessas culturas tradicionais.

Para ele, o reconhecimento oficial ajuda a proteger tradições populares e a ampliar o conhecimento sobre a contribuição das culturas africanas e afro-brasileiras na formação do país.

— O reconhecimento institucional dessas manifestações significa proteger tradições populares que ajudam a contar a história do país e reafirmar a importância da diversidade cultural na formação da identidade nacional — destacou.

Audiência Pública

Os senadores aprovaram requerimento ( REQ 32/2026 – CE ) do senador Wellington Fagundes (PL-MT) para a realização de audiência pública sobre o curso de Enfermagem Intercultural Indígena da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). O debate deverá abordar a experiência da instituição e a possibilidade de adoção do modelo pela futura Universidade Federal Indígena. (Unind).

Congados e Reinados reúnem danças, cantos, rituais, cortejos e celebrações populares - Foto: Beatriz Vignolo Silva/Abrace a Serra da Moeda
Congados e Reinados reúnem danças, cantos, rituais, cortejos e celebrações populares - Foto: Beatriz Vignolo Silva/Abrace a Serra da Moeda
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