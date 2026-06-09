Pele estressada: rotina pode afetar a barreira cutânea

O impacto de uma rotina moderna vai muito além do cansaço físico e mental, deixando marcas visíveis e invisíveis, inclusive na pele. Estresse constante, noites mal dormidas, exposição à poluição, luz azul e variações de temperatura podem contribuir para o desequilíbrio da barreira cutânea, estrutura essencial para a proteção e a hidratação do maior órgão do corpo.

Evidências publicadas no International Journal of Dermatology apontam que o estresse psicológico e a privação de sono estão diretamente associados ao desequilíbrio da pele. Esse conjunto de fatores tem sido associado ao que especialistas chamam de "pele estressada", um estado em que a função de defesa da barreira cutânea fica comprometida, favorecendo sinais como ressecamento, sensibilidade, opacidade, além de maior predisposição a condições inflamatórias, como acne e dermatites.

De acordo com a médica dermatologista, Dra. Paula Belotti (CRM-RJ 52610361/RQE 32718), essa barreira funciona como um escudo natural, essencial para manter a hidratação e proteger a pele de agressões externas. "Quando exposta de forma contínua a fatores como estresse oxidativo e agentes ambientais, a pele perde sua capacidade de proteção e equilíbrio, o que impacta diretamente sua saúde e aparência", explica.

O impacto do estilo de vida no relógio biológico da pele

É importante destacar que a pele também possui um relógio biológico. Durante o dia, ela precisa lidar com poluição e radiação, enquanto à noite entra em um ciclo de regeneração e reparo. Assim, acompanha o ritmo do organismo, alternando momentos de defesa e de recuperação.

Porém, o que muitas pessoas não sabem é que alterar esse ciclo natural, conhecido como "ciclo circadiano", pode comprometer a capacidade de regeneração. Como resultado, a pele se torna mais vulnerável e propensa a sinais visíveis de desgaste, intensificando o envelhecimento.

O papel da tecnologia antioxidante

Diante deste cenário, a dermatologia tem avançado no desenvolvimento de soluções voltadas à defesa cutânea diante dessas agressões diárias. "Os antioxidantes, por exemplo, são substâncias que ajudam a neutralizar os radicais livres, que são gerados por fatores como poluição e radiação", ressalta a médica.

Dentre as opções disponíveis, destaca-se o complexo antioxidante Gallic-AOX Power, que associa ácido gálico e vitamina E para ajudar a reduzir o estresse oxidativo e proteger a pele contra danos ambientais.

"A combinação desses ativos reduz o estresse oxidativo, um dos principais fatores associados ao envelhecimento precoce e à perda de vitalidade da pele, contribuindo para a saúde cutânea", detalha Dra. Paula Belotti.

Para o influenciador de lifestyle Theodoro (@theodoro), o impacto da rotina acelerada é perceptível. "Com a correria do dia a dia, pouco tempo de descanso e muita exposição, é normal que a pele sinta os impactos. Eu mesmo percebo diferença quando não cuido direito — ela fica mais cansada, sem viço. Por isso, comecei a usar produtos com ativos que realmente fazem a diferença, como os Séruns AM/PM de Cetaphil", comenta.

Os produtos mencionados são o Cetaphil Advanced Defense Serum (AM) e o Cetaphil Repair Serum (PM), novidades da marca com a exclusiva tecnologia Gallic-AOX Power. Desenvolvida para atuar em sintonia com o relógio biológico da pele, a dupla promove proteção ao longo do dia e reparação intensiva durante a noite.

Cetaphil Advanced Defense Serum 30ml protege contra os danos da poluição e ajuda na proteção preventiva e reparadora da exposição à luz azul. Além disso, deixa a pele aveludada, macia e hidratada desde o primeiro uso, reduzindo linhas finas a partir de três dias.

Cetaphil Repair Serum 30ml acelera em até 2x a recuperação da barreira cutânea, promovendo mais firmeza e elasticidade em 14 dias. Também torna as linhas finas menos visíveis desde a primeira aplicação.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer produto, é importante consultar um médico dermatologista.