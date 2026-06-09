Resolve Já aposta na comunicação mais humana e assertiva

A transformação digital acelerou o ritmo das empresas, mas também ampliou um desafio: a dificuldade de criar conexões em meio ao aumento do volume de informações e comunicações automatizadas. Em um cenário onde dados circulam em alta velocidade, empresas passaram a perceber que comunicar não é apenas aparecer, mas gerar identificação, confiança e experiência.

Essa reflexão marcou o painel "Comunicação Assertiva", realizado pela Resolve Já, reunindo especialistas e lideranças para discutir comunicação, relacionamento com clientes e experiências de marca.

Durante o painel, Paulo Trocolli, especialista em dados, destacou que muitas empresas ainda enxergam escalabilidade e personalização como conceitos opostos. "Muitos pensam: quanto mais eu escalo, menos eu personalizo. Na verdade, é quanto mais eu personalizo, mais eu escalo", afirmou. Segundo ele, a comunicação assertiva nasce da capacidade de compreender o cliente de forma individual, considerando suas necessidades, contexto e momento de vida.

Paulo também reforçou que personalizar vai além de ações superficiais. "Personalizar não é só colocar um número, um nome ou uma logo. É entender o momento de vida do cliente." Para ele, um dos erros cometidos pelas empresas é tratar consumidores apenas como métricas e processos. "O segredo para ser assertivo é não tratar o cliente como um número", completou.

Outro ponto abordado foi a relação entre comunicação e experiência. Segundo Paulo Trocolli, muitas empresas investem em campanhas e discursos institucionais, mas nem sempre conectam a comunicação à entrega prática. "A assertividade não está só na comunicação, mas na entrega, na experiência. Garanta a entrega, depois comunique", destacou durante o debate.

Além do painel, a programação da Resolve Já também contou com reflexões sobre humanização, escuta ativa e liderança. Em participação no podcast da marca, Carol Schmid, CEO da Resolve Já, destacou a importância da comunicação centrada nas pessoas. "Um bom comunicador sabe escutar, sabe com quem está falando", pontuou.

Segundo Carol Schmid, a proposta da Resolve Já é fortalecer conexões entre marcas e clientes. "São pessoas acima de tudo", destacou. Ela também comentou sobre a diferença entre discurso e prática nas organizações. "Se fala muito sobre humanização, mas pouco se aplica".

Durante a conversa, Carol também trouxe reflexões sobre liderança feminina e valorização profissional. "Precisamos visualizar a capacidade antes de visualizar gêneros", assinalou.

A proposta da Resolve Já é unir comunicação, relacionamento e soluções estratégicas com foco em experiência, proximidade e confiança. O encontro reforçou o posicionamento da empresa em desenvolver soluções voltadas para o relacionamento entre empresas e clientes.

Mais do que tendências de mercado, o evento apresentou reflexões sobre uma mudança observada no comportamento das empresas: comunicar deixou de significar apenas transmitir mensagens e passou a envolver escuta, compreensão e construção de experiências.

A Resolve Já atua como portal de cobranças que reúne tecnologia, comunicação e soluções para relacionamento entre empresas e clientes. A plataforma tem como objetivo apoiar a gestão dos processos de cobrança e relacionamento por meio de recursos tecnológicos e comunicação direcionada.

Para conhecer mais sobre as soluções da Resolve Já, basta acessar o site e acompanhar as iniciativas da marca.