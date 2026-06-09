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BrainAge: tecnologia indica a idade cerebral

O BrainAge representa um marco na utilização de biomarcadores avançados aplicados à medicina diagnóstica. Por meio de exames de ressonância magnéti...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/06/2026 às 17h52
BrainAge: tecnologia indica a idade cerebral
Pexels

O envelhecimento do corpo não acontece na mesma velocidade para todos os órgãos, e o cérebro é, frequentemente, o primeiro a dar sinais silenciosos de desgaste. Para antecipar esse processo, a grande novidade em prevenção é um protocolo inédito no Brasil capaz de estimar a "idade biológica" cerebral com alta precisão. A tecnologia é embasada em métricas validadas por pesquisas aeroespaciais independentes, inclusive estudos conduzidos pela agência espacial americana (NASA) para monitorar o impacto neurológico em astronautas.

O BrainAge representa um marco na utilização de biomarcadores avançados aplicados à medicina diagnóstica. Por meio de exames de ressonância magnética de altíssima definição analisados por ferramentas de inteligência artificial de última geração, o software processa o volume e a espessura de dezenas de estruturas cerebrais. Esses dados são cruzados com um vasto banco de dados global para determinar se o cérebro do paciente está envelhecendo no ritmo esperado, se está mais jovem ou se apresenta um envelhecimento acelerado em relação à sua idade.

"A neurologia tradicional costuma investigar o cérebro quando o paciente já relata esquecimentos, confusão ou tremores. O BrainAge inverte essa lógica. Ele identifica desvios morfológicos muito sutis anos antes de alterações clínicas evidentes se manifestarem", explica o Dr. Augusto Romão, fundador do KAI Prevention Center e da One Laudos.

Identificar que um cérebro de 40 anos apresenta biomarcadores equivalentes a um de 50 anos, por exemplo, não é uma sentença, mas sim um alerta valioso. "Se rastreamos essa aceleração precocemente, ganhamos uma janela de oportunidade de ouro. Podemos intervir imediatamente com ajustes no estilo de vida, controle de estresse, melhora do sono e adequação metabólica, freando a progressão para quadros futuros de declínio cognitivo, demências ou Alzheimer", detalha o especialista.

Exclusividade na investigação integrada

A tecnologia é exclusiva do KAI Prevention Center, hub de saúde focado em medicina preventiva e healthspan. A chegada do BrainAge reforça o posicionamento do KAI como o único centro no Brasil a oferecer esse modelo de investigação integrada. Diferente de laboratórios tradicionais, o KAI não avalia o exame de forma isolada.

Dentro da jornada de healthspan da clínica, os dados neurológicos obtidos pelo BrainAge são cruzados com informações genéticas, cardiovasculares e metabólicas do paciente — coletadas no mesmo dia, em um protocolo que dura cerca de duas horas. O resultado é um mapa preditivo completo, entregue ao paciente e ao seu médico assistente por meio de um laudo altamente didático, focado na prevenção ativa e na manutenção da autonomia ao longo da vida.

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