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CASACOR São Paulo abre as portas no Parque da Água Branca

Em sua segunda edição no parque, mostra propõe um percurso imersivo entre jardins, instalações e ambientes que refletem o tema “Mente e Coração”.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/06/2026 às 17h15
CASACOR São Paulo abre as portas no Parque da Água Branca
Roberta Gewehr

A CASACOR São Paulo 2026 apresenta uma edição que convida o público a desacelerar e se reconectar com o que é essencial. Em sua segunda passagem pelo Parque da Água Branca, a mostra propõe uma experiência profundamente ligada à natureza, ao bem-estar e às relações humanas, traduzindo o tema "Mente e Coração" em um percurso que integra arquitetura, paisagismo, design, cultura e afetividade.

Mais do que uma mostra de arquitetura, a CASACOR reafirma seu papel como plataforma cultural e agente de transformação urbana. Ao longo de sua trajetória, o evento se consolidou também pela ocupação temporária de edifícios históricos e espaços pouco acessados da cidade, promovendo requalificação urbana, novos usos e reconexão do público com patrimônios arquitetônicos e culturais. A edição reforça esse compromisso ao propor uma ocupação que respeita integralmente as diretrizes de preservação do espaço público tombado.

Ao todo são 70 ambientes, entre casas, espaços de debate e áreas de estar, jardins, praças, instalações artísticas, escadarias, estúdios, lofts e tiny houses, ocupando uma área construída de mais de 10 mil m² no coração de um parque urbano com vegetação preservada. Desse percurso, 40% da mostra é aberta ao público, ampliando a integração entre a CASACOR e a vida cotidiana do parque.

Sustentabilidade e patrimônio

A CASACOR São Paulo é atualmente a única exposição cultural do Brasil com operação lixo zero. Todo o resíduo gerado pela mostra é desviado de aterros sanitários e reinserido na cadeia produtiva ou destinado a iniciativas de impacto social.

O paisagismo da edição de 2026 segue diretrizes ainda mais rigorosas para garantir a preservação dos jardins do Parque da Água Branca. Não houve qualquer interferência nas árvores do parque, que fazem parte do patrimônio ambiental tombado e cujo manejo é realizado exclusivamente pela concessionária responsável pelo espaço.

Também, seguindo as diretrizes da edição anterior, toda a vegetação utilizada na mostra foi mantida em vasos apoiados sobre o solo, sem plantio direto nos canteiros, permitindo sua remoção após o encerramento do evento. As espécies escolhidas obedecem a critérios específicos e não poderão ser tóxicas para animais nem possuir espinhos.

A iluminação das áreas externas também seguiu parâmetros específicos voltados à preservação ambiental, com assinatura do Estudio Carlos Fortes. Os ambientes utilizam luz com temperatura de cor de 1.800 K, em tonalidade amarelo-avermelhada, e IRC acima de 90 — características que reduzem impactos sobre a fauna local. Diferentemente da luz branca, que pode ser interpretada pelos animais como luz solar, a iluminação adotada pela CASACOR busca preservar os ciclos naturais da vida silvestre presente no parque.

Serviço

A 39ª edição da CASACOR São Paulo será realizada entre 2 de junho e 9 de agosto, com funcionamento de terça a domingo, incluindo feriados, sempre das 11h às 22h. A entrada no Parque da Água Branca (Rua Dona Ana Pimental, 37) é permitida até as 20h, enquanto a bilheteira presencial e o acesso à mostra funcionam até as 20h15. Em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os horários poderão sofrer alterações.

O acesso mais próximo para quem optar pelo transporte público é pela estação Barra Funda, da Linha 3-Vermelha do metrô. A portaria 4 do Parque da Água Branca está localizada a cerca de 10 minutos de caminhada da estação.

Os ingressos poderão ser adquiridos pela bilheteira online, pelo aplicativo oficial da CASACOR, disponível para Android e iOS, ou presencialmente na mostra. Crianças de até 10 anos não pagam mediante apresentação de documento comprobatório. Menores de 14 anos devem estar acompanhados por um responsável. Estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada mediante comprovação.

De banheiros com cabines acessíveis a rampas e circulação livre para cadeiras de rodas, a acessibilidade segue como uma das palavras-chave da CASACOR São Paulo. Em 2025, o evento recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo de Acessibilidade da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), reforçando o compromisso da mostra com uma experiência mais inclusiva e confortável para diferentes públicos.

O evento não é pet-friendly. Devido à natureza contemplativa da mostra e ao alto fluxo de visitantes, não é permitida a entrada de animais, exceto cães-guia e cães de apoio emocional.

A CASACOR São Paulo 2026 tem apoio da Lei Rouanet e Vale+ Cultura, com Patrocínio Master Deca; Patrocínio Coral; Patrocínio Local Duratex, Brastemp e Mercado Livre; Banco Oficial Itaú; Carro Oficial Denza; Apoio Local Portinari; Escola Oficial Senac; Parceira de Reparos e Manutenção Porto Serviço; Café Oficial Orfeu; Fornecedor Oficial SABESP; Cerveja Oficial Stella Artois; Media Partner Eletromidia; e Hospedagem Oficial Noon. Realização: Editora Globo e Ministério da Cultura.

Bilheteria digital: https://casacor.abril.com.br/pt-BR/mostras/sao-paulo-2026

Valores dos ingressos: de 02/06 a 27/07, terça a domingo e feriados – R$ 141 (inteira) e R$ 70,50 (meia-entrada). De 28/07 a 09/08, terça a domingo e feriados – R$ 161 (inteira) e R$ 80,50 (meia-entrada).

Meia-entrada

- Idoso a partir de 60 anos.

- Estudante, apresentando documento válido com foto ou comprovante de pagamento.

- Pessoa com deficiência (PcD) e seu acompanhante (conforme a Lei nº 12.933/13).

- Professor da rede pública ou privada, apresentando documento válido com foto.

Promoção de pré-venda não válida para meia-entrada. Comprovação de meia-entrada será exigida na entrada.

Importante: gratuidade para crianças com até 10 anos de idade, mediante comprovação.

Um mesmo CPF pode comprar no máximo dez ingressos.

Venda para grupos: compras acima de dez ingressos ou por CNPJ, enviar e-mail para [email protected].

Estacionamento

Não há estacionamento próprio. Serviço de valet terceirizado disponível no endereço: Av. Francisco Matarazzo, 809.

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