Segunda, 08 de Junho de 2026
14°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Girão critica indicação de Benedito e alerta para ‘meia delação’ de Vorcaro

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) questionou a indicação do ministro Benedito Gonçalves, do Su...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/06/2026 às 22h35
Girão critica indicação de Benedito e alerta para ‘meia delação’ de Vorcaro
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) questionou a indicação do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no período de 2026 a 2028. Segundo o parlamentar, a função exige independência, autonomia e credibilidade pública, por ser responsável pela fiscalização administrativa e disciplinar dos magistrados em todo o país.

O senador afirmou que há fatos que, na avaliação dele, devem ser considerados pela Casa durante a análise da indicação. Ele citou a atuação do magistrado em julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a declaração dirigida ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Essa Corregedoria deve ser ocupada por alguém cuja independência e autonomia sejam claramente percebidas pela população, além, é claro, de sua comprovada capacidade para o pleno exercício da função. Repercute intensamente, até os dias de hoje, o episódio ocorrido durante a solenidade de diplomação do presidente Lula, quando Benedito cumprimenta efusivamente Alexandre de Moraes, dizendo: "Missão dada é missão cumprida". Em maio de 2023, a atuação de Benedito Gonçalves foi decisiva como relator no julgamento que resultou na cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. É por situações como essa, de forte ativismo, com claros sinais de perseguição, que os tribunais superiores de Justiça vêm perdendo tanto a credibilidade perante a sociedade — afirmou.

Girão também comentou as negociações para um acordo de colaboração premiada do empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O senador demonstrou preocupação com a possibilidade de uma "meia delação", que, segundo ele, não acrescentaria informações suficientes sobre os fatos investigados no caso.

— É numa meia delação? Numa delação seletiva? A quem interessa manter esse defunto na antessala da Praça dos Três Poderes da República? O Vorcaro continua fazendo uma blindagem de autoridades sem oferecer nenhuma prova relevante que a Polícia Federal já não tenha descoberto. Ele tem que entregar com dados; aí, sim, valeria a pena. A questão não é se são 40 bilhões que ele vai devolver, se são 60 bilhões [de reais]; a questão é entregar a podridão, porque aí a limpeza acontece. E é isso que a gente quer saber.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sede do Banco Central, em Brasília: proposta muda regime jurídico e orçamento da instituição - Foto: Rodrigo Oliveira/Caixa Econômica Federal
Senado Federal Há 28 minutos

PEC da autonomia do Banco Central está na pauta da CCJ na quarta

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que cria um regime jurídico próprio e concede autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central (BC) é...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Paim destaca os dois anos da política de cuidado às pessoas com alzheimer

Em pronunciamento nesta segunda-feira (8), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou os dois anos da Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas c...

 O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, em sabatina na Câmara Legislativa, em novembro - Foto: afonte
Senado Federal Há 2 horas

Presidente do BRB participa de audiência da CAE sobre operações com o Master

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ouvirá o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, em audiência pública nesta terça-f...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Confúcio Moura defende ampliação do acesso à saúde em regiões mais afastadas

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) chamou a atenção nesta segunda-feira (8) para a desigualdade no acesso aos serviços de saúde. Para ele, ampliar a...

 Lei publicada nesta segunda também cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica: 5/7 - Foto: Divulgação/IgesDF
Senado Federal Há 3 horas

Pessoas com dor crônica terão atendimento integral garantido pelo SUS

Pacientes com dor crônica passam a ter direito a atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É o que determina a Lei 15.422 , sancionad...

Tenente Portela, RS
16°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 21°
16° Sensação
1.19 km/h Vento
95% Umidade
100% (5.38mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Terça
18° 12°
Quarta
19° 11°
Quinta
17° 14°
Sexta
15° 12°
Sábado
15° 11°
Últimas notícias
Fazenda Há 28 minutos

Projeto-piloto do sistema de apuração do Imposto sobre Bens e Serviços avança para etapa com inclusão de notas de serviço
Saúde Há 28 minutos

Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista
Senado Federal Há 28 minutos

PEC da autonomia do Banco Central está na pauta da CCJ na quarta
Tecnologia Há 1 hora

Prêmio Criativos 2026 já está com inscrições abertas
Senado Federal Há 1 hora

Paim destaca os dois anos da política de cuidado às pessoas com alzheimer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,02%
Euro
R$ 5,99 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,033,29 -1,64%
Ibovespa
168,668,72 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7044 (06/06/26)
02
05
30
54
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3704 (06/06/26)
01
03
04
09
10
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2933 (05/06/26)
00
04
09
10
12
19
23
25
27
33
36
37
41
49
61
65
76
81
88
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2966 (05/06/26)
11
16
20
25
31
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias