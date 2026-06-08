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Lopes projeta crescimento de 50% no interior paulista

Empresa adota modelo de vendas integrado na região

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/06/2026 às 22h00

A Lopes projeta ampliar em mais de 50% o Valor Geral de Vendas (VGV) da unidade de negócios responsável pelo interior paulista e loteamentos em 2026. A expectativa é sustentada pelo desempenho registrado nos primeiros meses deste ano e pela adoção de um modelo de comercialização que integra corretores próprios e imobiliárias locais.

A divisão, denominada LIL (Lopes Interior e Loteamentos), atua em mais de 50 municípios do estado de São Paulo, incluindo Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São José dos Campos. A operação é liderada por Paulo Pinheiro, diretor-executivo da companhia.

Segundo a empresa, as vendas da unidade cresceram mais de 120% no primeiro trimestre de 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior, mantendo a trajetória de expansão observada desde o segundo semestre de 2025.

Atualmente, a LIL ocupa a terceira posição entre as operações regionais da Lopes em volume de lançamentos, atrás apenas das unidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2025, a divisão registrou VGV de R$ 115 milhões, avanço de 15% em relação ao ano anterior. No mesmo período, a Lopes lançou 144 projetos imobiliários, com VGV total de R$ 23,4 bilhões.

O crescimento da operação está associado a um modelo que a empresa denomina "inclusividade de vendas". A estratégia reúne corretores da própria Lopes e profissionais de imobiliárias locais na comercialização dos empreendimentos, permitindo acesso compartilhado a materiais de divulgação, estandes de vendas e ferramentas comerciais. De acordo com a companhia, o objetivo é ampliar a capilaridade da força de vendas e aproveitar o conhecimento das imobiliárias sobre os mercados regionais.

A operação conta com uma equipe de cerca de 50 corretores especializados em lançamentos imobiliários no interior paulista. Para cada novo projeto, parte desses profissionais é deslocada temporariamente para a cidade do empreendimento, onde permanece durante o período de comercialização.

Segundo Pinheiro, aproximadamente 75% das vendas dos lançamentos da Lopes no interior de São Paulo são realizadas pela equipe própria da LIL, enquanto o restante é distribuído entre imobiliárias parceiras da região. O executivo afirma que a inclusão das imobiliárias locais no processo comercial contribui para ampliar o alcance dos lançamentos e reduzir disputas comerciais entre os participantes da operação.

A maior parte dos empreendimentos comercializados pela unidade é voltada ao segmento médio do mercado imobiliário. O portfólio inclui loteamentos, condomínios residenciais e apartamentos entre 60 e 120 metros quadrados, com dois ou três dormitórios. De acordo com a empresa, os imóveis possuem tíquete médio entre R$ 8 mil e R$ 12 mil por metro quadrado, dependendo da localização e do padrão do empreendimento.

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