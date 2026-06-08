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Data centers elevam demanda por energia e testes no Brasil

A expansão de data centers no Brasil tem aumentado a complexidade das demandas por infraestrutura energética.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/06/2026 às 21h26
Data centers elevam demanda por energia e testes no Brasil
Freepik

A expansão de data centers no Brasil tem aumentado a complexidade das demandas por infraestrutura energética, especialmente em relação à confiabilidade dos sistemas e à validação técnica antes da entrada em operação.

Esse movimento acompanha a expansão desse tipo de infraestrutura no país, que tem se consolidado como um dos principais polos de crescimento de data centers na América Latina, como aponta matéria recente da Forbes.

Projetos desse tipo exigem etapas rigorosas de comissionamento, que incluem testes de carga para simular condições reais e verificar o desempenho de geradores, sistemas de distribuição e estruturas de backup.

Nesse cenário, cresce a adoção de soluções energéticas integradas, que combinam diferentes equipamentos e tecnologias para garantir estabilidade e continuidade operacional em ambientes de missão crítica.

Entre as principais aplicações estão os bancos de carga, utilizados para validar a capacidade dos sistemas elétricos, e os grupos geradores, empregados como fonte de energia de contingência. Esses recursos são essenciais para assegurar que a operação dos data centers não seja impactada por falhas no fornecimento.

Outro elemento relevante é o controle térmico, uma vez que essas estruturas demandam condições específicas de temperatura para manter o desempenho dos equipamentos. Isso amplia a necessidade por soluções de climatização integradas à estratégia energética.

A Tecnogera atua nesse segmento com oferta de bancos de carga resistivos e reativos, locação de grupos geradores e soluções de energia temporária utilizadas durante a implantação dos projetos. A empresa também realiza dimensionamento técnico, instalação dos equipamentos e operação assistida, incluindo acompanhamento durante testes e entrada em funcionamento.

De acordo com Jorge Moreno, diretor de Novos Negócios da companhia, a validação da infraestrutura energética é a etapa central nesses empreendimentos. "Os testes de carga permitem verificar o comportamento dos sistemas em condições reais de operação. Isso é fundamental para garantir a confiabilidade e a segurança das instalações antes do início das atividades", afirma.

A empresa também tem ampliado a aplicação de soluções híbridas, combinando geradores a diesel e sistemas de baterias, com foco em eficiência energética e flexibilidade operacional.

A integração entre geração, armazenamento e controle tem se consolidado como uma das principais abordagens no suporte a operações críticas, acompanhando o crescimento dos data centers no país.

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